Profepa documenta demoliciones en Mahahual por Perfect Day; Royal Caribbean se deslinda

Comparte esta Noticia

Francisco Hernández

CHETUMAL.- La naviera estadounidense Royal Caribbean emitió un comunicado para deslindarse de los daños ambientales que causaron la clausura de su predio para el proyecto Perfect Day en Mahahual, pero lo hizo con mentiras y “lavándose las manos”, pues afirmaron que las demoliciones encontradas en su terreno no las hicieron ellos, sino que allí estaban, a pesar de que los inspectores encontraron a la maquinaria pesada en el momento de romper estructuras de concreto.

En un comunicado, la naviera representada en México por Ari Adler Brotman, exfuncionario del gobierno del estado de Quintana Roo, afirma que las estructuras y escombros ya estaban en el lugar desde que lo compraron y que no han iniciado ninguna actividad relacionada con alguna fase de construcción de su proyecto.

Sin embargo, la información de la Profepa dice todo lo contrario, que las demoliciones son actuales y los rellenos con escombros en zonas de manglar también, además de que acompañó su boletín sobre la clausura de las actividades con las fotos donde está un martillo hidráulico junto a banquetas de concreto que estaba rompiendo al momento de la inspección.

Allí, junto a esa maquinaria pesada, está a un letrero con recomendaciones de precaución para el personal colocado por la empresa contratada por la naviera, que es DYMSA Demoliciones, empresa precisamente especializada en esas tareas.

Asimismo, la Profepa publicó las fotos donde está la lona donde se describen los pasos que siguen para la demolición de estructuras en los terrenos para el proyecto Perfect Day, con obreros con playeras de DYMSA.

A esas se suman otras fotos que muestran a la maquinaria pesada utilizada para remover el escombro y aplicarlo en las zonas de relleno, así como el letrero de una enfermería para los obreros.

Pese a todas las pruebas de que la naviera inició la demolición sin contar con la autorización de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la naviera Royal Caribbean dijo en su comunicado que la demolición y remoción de estructuras en mal estado y residuos industriales detectados por la Profepa “ya se encontraban en el terreno cuando asumimos las propiedades”.

“No hemos iniciado ninguna construcción relacionada con Perfect Day México, el proyecto actualmente se encuentra en proceso de revisión ambiental por parte de las autoridades federales”, afirman.

Aseguran también no tener conocimiento de ninguna falta ambiental y que siempre buscan cumplir con los más altos estándares medioambientales.

“Nos tomamos muy en serio este proceso y sus implicaciones, y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva de las cuestiones planteadas. Seguiremos colaborando con las autoridades pertinentes para abordar este asunto con rapidez y transparencia”, manifestaron.

Pero como se informó en su momento, la Profepa determinó no sólo que iniciaron la demolición de las estructuras previas existentes en sus terrenos, sino que documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar con los escombros.

La autoridad ambiental determinó que la superficie afectada es de 17 mil 115 metros cuadrados, después de inspeccionar un área de 79 mil 426 metros cuadrados.

“En el sitio se llevaban a cabo actividades de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material de escombro y metal sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental”, confirmó la dependencia, luego de que ciudadanos de la comunidad dieron a conocer el inicio de las demoliciones y la dispersión irregular de escombros.

Las imágenes de la diligencia, publicadas por la Profepa, terminan de comprobar que las actividades de demolición y dispersión de escombros son actuales y las realiza una empresa contratada por Royal Caribbean específicamente para esas tareas.