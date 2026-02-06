Sanciona Poder Judicial de la Federación a 16 funcionarios por acoso, violencia y espionaje interno

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo cargos que incluyen acoso sexual, violencia psicológica y la implementación de un sistema de vigilancia clandestina, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sancionó a 16 trabajadores de la Unidad de Notificadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Ciudad de México, con un saldo de tres destituciones y 13 suspensiones.

La investigación, encabezada por el magistrado Rufino H. León Tovar, reveló una red de abusos cometidos por dos jefes y 14 auxiliares, quienes de manera reiterada incurrieron en conductas de violencia laboral contra sus compañeros, además de organizar actos de espionaje interno mediante la toma de fotografías y videos sin consentimiento.

De acuerdo con el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios sancionados ejercían de forma sistemática lenguaje altisonante, amenazas y comportamientos intimidatorios, generando un ambiente laboral hostil. En el expediente también quedaron acreditadas conductas misóginas y de connotación sexual no consentida, así como contacto físico indebido que vulneró la integridad y dignidad de las personas afectadas.

La indagatoria confirmó que algunos de los implicados grababan, seguían y vigilaban tanto a colegas como a un superior jerárquico sin autorización, configurando un esquema de acoso laboral continuo. En uno de los casos, se comprobó acoso sexual directo mediante comentarios y acercamientos físicos no consentidos hacia una funcionaria judicial.

Asimismo, se documentó que los servidores públicos utilizaban indebidamente a personas ajenas al PJF para realizar notificaciones, con el fin de evadir sus responsabilidades, además de desacatar órdenes superiores y presentarse a laborar en condiciones incompatibles con el servicio público.

Tras analizar las pruebas, la Comisión de Disciplina determinó que los involucrados incumplieron los principios de profesionalismo y ética que rigen la función judicial. Como resultado, 13 servidores públicos fueron sancionados con suspensiones de entre 30 y 90 días, además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por periodos de tres meses a un año. Otros tres funcionarios fueron destituidos conforme a lo previsto en la ley.

El magistrado Rufino H. León Tovar afirmó que en el Poder Judicial de la Federación “ya no hay intocables” y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes incurran en actos de maltrato o abuso dentro de la institución.