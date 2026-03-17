Nuevo tomógrafo simulador moderniza la radioterapia en el Hospital de Oncología de Chetumal

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CHETUMAL.- La instalación de un tomógrafo simulador de última generación en el Hospital de Oncología de Chetumal representa un avance tecnológico clave para fortalecer el diagnóstico y la planeación de tratamientos contra el cáncer en Quintana Roo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante un recorrido de supervisión, la gobernadora dio a conocer que el equipo llegó el pasado 24 de febrero y se prevé que entre en operación durante la primera quincena de abril, con el objetivo de mejorar la atención médica de pacientes oncológicos en el estado.

La titular del Ejecutivo estuvo acompañada por el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, así como por el coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar, Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, y el director del Hospital de Oncología, Jesús Ernesto Galeana de la Rosa, quienes constataron los avances en la instalación del nuevo equipo.

El secretario de Salud explicó que este tomógrafo permitirá una planeación más precisa y segura de los tratamientos de radioterapia, particularmente en casos de cáncer de mama, sarcomas y tumores abdominales en pacientes de talla grande.

Además, sustituye al tomógrafo anterior que ya no contaba con las condiciones técnicas necesarias para brindar un servicio óptimo.

El director del Hospital de Oncología destacó que se trata de un equipo con tecnología de 32 cortes, túnel de más de 80 centímetros, sistema de visión tridimensional y posicionamiento láser, herramientas que incrementan la exactitud en la localización de tumores y mejoran la seguridad durante los procedimientos.

Por su parte, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar señaló que en 2025 el hospital atendió a 265 pacientes y que, gracias a esta nueva tecnología, se estima ampliar la cobertura a entre 350 y 400 personas durante 2026, que es parte del compromiso del IMSS-Bienestar con la población de Quintana Roo.

La Gobernadora subrayó que esta modernización forma parte del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal para fortalecer la infraestructura médica y garantizar una atención digna a quienes no cuentan con seguridad social.

“Coordinando esfuerzos y con el respaldo de nuestra presidenta, seguimos modernizando la radioterapia en Quintana Roo, porque en la lucha contra el cáncer nadie se queda atrás”, afirmó.