La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen se presenta en la Uqroo

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de la promoción cultural del gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen se presentó en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), como parte del convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, director general del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP), afirmó que esta es una muestra de la promoción que se realiza con los diversos sectores estudiantiles. “Para nosotros es un orgullo y un honor tener este tipo de presentaciones”, añadió.

Dirigida por la profesora Liliam Lima, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen interpretó clásicos como el tema de la película “El Padrino” del compositor italiano Nino Rota, “Cloks” de Coldplay y un popurrí de populares melodías mexicanas, así como clásicos de películas producidas por los estudios Disney.

El programa artístico incluyó dos números de danza: “Las Chiapanecas” y “Rolling in the deep” (de la cantante británica Adele), interpretado por alumnas de la Uqroo de las carreras de Ingeniería Empresarial, Hotelería, Derecho y Administración de diversos semestres, y la música de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del Carmen.

En todo el espacio del aula magna de esta casa de estudios quintanarroense, se montaron pinturas, grabados y esculturas en la exposición titulada “Esencia de Mujer”, en este mes conmemorativo de las reivindicaciones del pasado y presente por tener igualdad de derechos en la sociedad.