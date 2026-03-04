Ejidatarios de Bacalar siguen sin recibir pago por tierras del Tren Maya

Comparte esta Noticia

BACALAR.- A pesar de que la expropiación de tierras en el municipio de Bacalar para la construcción del Tren Maya se realizó bajo el sustento de la Ley Agraria y la Ley de Planeación, los ejidatarios del núcleo Aarón Merino Fernández aún no reciben la indemnización correspondiente por las hectáreas entregadas.

El presidente del comisariado ejidal, Manuel Jesús Poot Cohuó, informó que fueron cedidas aproximadamente 3.63 hectáreas para la edificación de la estación ferroviaria, obra que ya fue concluida. Sin embargo, hasta ahora no se ha definido ni notificado el monto que deberá pagarse al ejido por concepto de compensación.

El representante explicó que el trámite se encuentra en manos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), instancia encargada de gestionar y garantizar el pago justo en casos de expropiación de tierras ejidales. No obstante, señaló que el proceso continúa en revisión y depende de la aprobación final de autoridades federales.

“Las tierras se entregaron hace tiempo y las obras ya concluyeron, pero seguimos sin saber cuánto se pagará al ejido. Nos dicen que el expediente está en análisis y que falta autorización federal. Mientras tanto, seguimos esperando”, expresó.

El dirigente subrayó que la indemnización representa un recurso relevante para los comuneros y sus familias, por lo que han mantenido las gestiones ante el fideicomiso con la expectativa de que en breve se emita una resolución favorable.

Insistió en que no existe oposición al proyecto ferroviario, pero sí la exigencia de que el proceso se resuelva conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos del núcleo agrario.

El ejido Aarón Merino Fernández forma parte de las expropiaciones efectuadas para el tramo 6 del proyecto, iniciado en 2022, y sus integrantes piden que se agilice la determinación del monto y la liberación del pago pendiente, conforme a la normatividad vigente.

Con información de Cambio22