Dan marcha atrás al cobro del Visitax en hoteles de Quintana Roo

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Al no lograrse que los hoteleros aceptaran convertirse en intermediarios del cobro de esa tarifa, el Gobierno de Quintana Roo retiró la propuesta para que los centros de hospedaje realizaran la retención del Derecho a Visitantes Extranjeros (Visitax) a partir del 2026, lo cual obligó a recortar más de 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el próximo año, principalmente en el ramo de Inversión Pública y promoción turística.

Al realizarse a partir de las 8:20 de la noche la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, previa a la sesión extraordinaria para la aprobación del gasto público para el 2026, el procurador fiscal del Estado, Amadeo Condado Espinoza, a nombre del Gobierno del Estado pidió a la XVIII Legislatura retirar del dictamen de la Ley de Derechos la modificación del esquema de cobro del Visitax.

El funcionario afirmó que la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, determinó que se mantenga el esquema actual de cobro del Visitax en el 2026, “atendiendo de manera sensible a las inquietudes del sector hotelero y turístico”, planteadas en las reuniones sostenidas con ellos.

Al mismo tiempo, reiteró el compromiso de un diálogo permanente, respetuoso y constructivo del Gobierno del Estado con el sector hotelero y turístico, “con el objetivo de construir de manera conjunta el mejor esquema para fortalecer la recaudación de este derecho”.

Remarcó que el Visitax está vigente desde el 2021, pero en su mejor año no ha recaudado más del 7 % de su potencial estimado, por lo que es evidente la necesidad de perfeccionar sus mecanismos de cobranza, “bajo criterios de corresponsabilidad y coordinación con el sector hotelero”.

Agregó que los ingresos generados por el Visitax son elementos relevantes para sostener la competitividad del sector turístico, el mantenimiento de la infraestructura y la prestación de servicios públicos en Quintana Roo, que inciden directamente en la experiencia de los turistas y en el bienestar de los habitantes del estado.

Sin embargo, dijo que la decisión de no modificar el esquema de cobro para el próximo año tiene el propósito de “preservar la certidumbre, evitar impactos operativos y continuar fortaleciendo el diálogo entre los sectores público y privado, a fin de identificar consensos que permitan, en el corto y mediano plazo, mejorar la eficiencia recaudatoria de este derecho”.

De esta forma, la reforma a la Ley de Derechos del Estado que se aprobó ya no contiene cambios al esquema de cobro del Visitax, el cual seguirá siendo cobrado directamente por el gobierno del estado a los turistas extranjeros mediante módulos en los aeropuertos o mediante la página de internet creada para ese exclusivo propósito por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), herramientas que la mayoría de los visitantes evaden.

Recorte al presupuesto del 2026

El retiro de la modificación del esquema de cobro del Visitax se tradujo en el recorte de 2 mil 533 millones de pesos a la propuesta original de presupuesto de ingresos y egresos, cuyo techo financiero para el próximo año bajó de 56 mil 514 millones de pesos a 53 mil 981 millones de pesos, una reducción del 4.5 % en relación a lo planeado inicialmente.

Lo anterior se debe a que se redujo la meta de recaudación de Derechos en la Ley de Ingresos del Estado para el 2026, al bajar el monto de ingresos considerado en el concepto de Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, de 4 mil 307 millones de pesos a sólo 1 mil 775 millones de pesos.

Por lo anterior, se considera que la recaudación del Visitax quedará estimada sólo en unos 700 millones de pesos para el próximo año, en lugar de los 3 mil 204 millones que esperaban recaudar con el cambio de esquema de cobro, tomando en cuenta que poco más de 1 mil millones de pesos de los Derechos por uso, goce o aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público corresponden a la tarifa de 5 dólares cobrada a los turistas de cruceros.

En su plan original, el Gobierno del Estado esperaba aumentar 90 %, es decir, casi duplicar, la recaudación por concepto de Derechos, con aumentos de tarifas por servicios públicos de diversas dependencias, el emplacamiento, pero sobre todo, por el cambio de esquema de cobro del Visitax, para que crecieran de 3 mil 710 millones de pesos en 2025 a 7 mil 74 millones de pesos, pero la meta se redujo a 4 mil 542 millones de pesos.

Con todo lo anterior, el aumento anual que tendrá el Presupuesto de Egresos para el 2026 finalmente será de 2 mil 508 millones de pesos respecto al 2025, en lugar de los 5 mil 40 millones de pesos que se esperaba incrementar con la ayuda del cambio del sistema de cobro del Visitax.

Los recortes en el gasto público fueron principalmente en el financiado con recursos no etiquetados, en diversos, rubros, incluyendo al Poder Judicial, cuyo gasto se ajusta a un porcentaje fijo del presupuesto total del estado.

Sin embargo, el ramo que resintió el mayor recorte de gasto fue el de Inversión Pública, que de 3 mil 784 millones de pesos de proyección original quedó finalmente en 2 mil 601 millones de pesos, es decir, se le redujeron 1 mil 183 millones de pesos.

También tuvo reducción sensible la asignación para el sector Turismo, pues originalmente se le iban a destinar 937 millones de pesos, pero con los recortes al final su monto quedó en 681 millones de pesos, 27 % menos, que son para la secretaría, el Consejo de Promoción Turística y el nuevo Instituto de Infraestructura Turística, que atenderá el mantenimiento de la Zona Hotelera de Cancún.

Igualmente se ajustó a la baja el Ramo General de Provisiones Financieras, específicamente en los gastos operativos para la promoción turística y recuperación de playas.

Con estos cambios, el Congreso del Estado procedió a realizar su período extraordinario de sesiones, para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2026.