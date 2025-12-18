Destaca Mara Lezama temas de vivienda, energía y movilidad en La Voz del Pueblo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó los avances en materia de vivienda, energía, movilidad, seguridad y bienestar social, al subrayar que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, prioriza a quienes históricamente no habían sido visibilizados.

En el tema de vivienda, la gobernadora informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla dos vertientes, el de derechohabientes del INFONAVIT que ganan menos de 2 salarios mínimos, y el de CONAVI, para quienes no tienen ninguna derechohabiencia.

Para hacer accesibles las viviendas, se contempla una inversión de 7 mil 500 millones de pesos en costos de terreno, subsidios de permisos, etc., con el objetivo de que las familias beneficiarias no tengan que cubrir esos costos. Precisó que ya se han firmado proyectos para la construcción de más de 27 mil 500 viviendas, con subsidio del 100 por ciento en diferentes trámites, principalmente departamentos de dos recámaras.

En cuanto al programa de quitas del INFONAVIT, Mara Lezama explicó que se analizan créditos que se volvieron impagables para ofrecer soluciones personalizadas a las familias.

Respecto a la infraestructura eléctrica, la Gobernadora informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la construcción de dos nuevas subestaciones: Lak’in, que iniciará obras el próximo año, y Oxtankah, con una inversión superior a 300 millones de pesos, cada una con capacidad de 50 megavoltios, cuyos trabajos comenzarían en febrero.

Asimismo, en energías renovables, destacó el anuncio para construir el centro fotovoltaico “Los Girasoles”, en José María Morelos, y que aportaría 110 megawatts a la red peninsular, como parte del Plan Nacional de Energía que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

También se contempla un parque de energías limpias en Chetumal, con una inversión de 184 millones de pesos, para fortalecer un programa integral de movilidad eléctrica, con miras a concluir antes de 2027. La Gobernadora aseguró que se mantiene la gestión para conservar tarifas y subsidios eléctricos, sin quitar “el dedo del renglón”.

En materia presupuestal, Mara Lezama informó que ya fue aprobado el Presupuesto 2026, el cual prioriza la reducción de las brechas de desigualdad, la educación y la obra pública, bajo un ejercicio honesto y transparente de los recursos y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.

En movilidad, anunció el inicio de la ruta piloto Calzada Veracruz, la tercera del programa Tu Ruta Chetumal, que beneficiará a 35 mil personas, conectará ocho puntos de la ciudad y operará de 6:00 a 22:00 horas. El servicio será gratuito hasta el 21 de diciembre y, a partir del día 22, tendrá un costo de 15 pesos.

En Cancún, recordó que arrancó el transporte gratuito a las playas de Benito Juárez, con el programa municipal Ruta Mar, que operará sábados y domingos de 10:00 a 19:00 horas, con salidas desde la base del Torito hacia Playa Las Perlas, Tortugas y Forum.

En temas de seguridad, la Gobernadora informó sobre la entrega de nueve vehículos recuperados —ocho motocicletas y un mototaxi— en el C5 Cancún. Se otorgaron permisos provisionales para emplacamiento, se eliminaron costos de corralón y grúas, y se entregaron chips de rastreo.

Reiteró que los filtros de seguridad no son recaudatorios, sino para detectar vehículos robados, drogas, armas y objetivos prioritarios, todo por y para la protección de las personas, por lo que pidió paciencia y cooperación. Y también exhortó a denunciar si es víctima de extorsión, mordida u otra práctica ilegal.

Durante el transcurso del programa, Mara Lezama invitó a la ciudadanía a evitar comprar en desarrollos y lotes irregulares, especialmente en esta temporada de aguinaldos. Y para quienes compran un automóvil, anunció que se instaló un módulo de orientación para la compra-venta en el estacionamiento de Soriana Híper Cancún.

Para finalizar el programa, dio a conocer que próximamente se instalará el aire acondicionado en el Hospital General del IMSS en Chetumal, con una capacidad de 185 toneladas, como parte del fortalecimiento de los servicios de salud en el estado. El equipo fue gestionado, entregado y viene en camino.

En el cierre, la Gobernadora invitó a los propietarios de vehículos a aprovechar los descuentos de hasta el 50 por ciento por el Uso de Tenencia del 2021 al 2025, para que estén en orden durante el canje de placas que está por iniciar.

La gobernadora de Quintana Roo deseó muchas felicidades y una Navidad colmada de bendiciones para todas y todos los quintanarroenses, invitándolos a disfrutarla en familia y en unidad.