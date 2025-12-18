Empresarios y ciudadanos plantean obras para revitalizar el centro histórico de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Ante el anuncio del proyecto de mejoramiento del primer cuadro de Chetumal como parte del programa Barrio Mágico, impulsado por el gobierno de Quintana Roo, organizaciones empresariales y ciudadanas presentaron una propuesta integral de obras para el centro histórico de la capital del estado.

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Chetumal, el Consejo Ciudadano de Chetumal y la asociación Fundadores Quintana Roo (Funqroo) plantearon tres proyectos prioritarios: la construcción de un edificio de estacionamiento y servicios administrativos, el desarrollo del Parque Manglar y la rehabilitación integral de la avenida Carmen Ochoa de Merino para su reactivación económica.

Las propuestas fueron presentadas por el arquitecto Héctor Gloria ante el subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, en representación del gobierno del estado, con la presencia del presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil; el presidente de Funqroo, José Luis Minguer Alcocer; y la presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes.

El proyecto del edificio administrativo y de estacionamientos contempla la construcción de tres niveles de estacionamiento con capacidad aproximada para 500 vehículos, destinados a usuarios, trabajadores y visitantes del centro, así como niveles adicionales para oficinas y servicios administrativos, con el objetivo de concentrar funciones públicas y reducir la presión vial en las calles aledañas.

Este inmueble se ubicaría entre la avenida Carmen Ochoa de Merino y la calle 22 de Enero, en una zona estratégica cercana al Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y el Poder Judicial. De acuerdo con los proponentes, la obra permitiría liberar vialidades actualmente saturadas por el estacionamiento en vía pública de trabajadores y comercios, mejorando la movilidad en el centro histórico.

El segundo proyecto plantea la creación del Parque Manglar, el cual se ubicaría en el remate del desagüe pluvial de la avenida Rafael E. Melgar con el Boulevard Bahía, en las inmediaciones de establecimientos comerciales como Sam’s Club y Vips. Este espacio estaría destinado a la recuperación ambiental y el ordenamiento urbano, con acciones de protección y restauración del manglar.

La propuesta contempla la instalación de senderos interpretativos y áreas de contemplación que permitan la convivencia ciudadana sin afectar el ecosistema, con el objetivo de consolidarlo como un pulmón verde urbano y un atractivo turístico sostenible.

La tercera iniciativa consiste en la rehabilitación de la avenida Carmen Ochoa de Merino para convertirla en un corredor comercial, turístico y de servicios, mediante el mejoramiento integral de su imagen urbana. Con ello se busca fortalecer el comercio establecido, facilitar el acceso y la permanencia de clientes, incrementar el flujo peatonal y turístico, y mejorar la conectividad con el polígono del Barrio Mágico.

La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, señaló que las propuestas surgen desde la ciudadanía organizada y el sector empresarial, como respuesta a una problemática estructural del centro histórico, principalmente la falta de estacionamiento ordenado, lo cual impacta negativamente en el comercio, los servicios y la experiencia de visitantes y habitantes.

Durante el encuentro, el subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, destacó la apertura del gobierno del estado para escuchar, analizar y acompañar las propuestas ciudadanas, y reiteró que el proyecto Barrio Mágico es un esquema dinámico que se fortalece con la participación social y empresarial.

Por su parte, el presidente de Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil, subrayó que estas iniciativas no sustituyen, sino que complementan y refuerzan los esfuerzos que encabeza el gobierno estatal dentro del Proyecto Maestro Barrio Mágico de Chetumal.