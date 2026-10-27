Sheinbaum presenta 12 acciones para mejorar el IMSS en 120 días, con basificación y contratación de especialistas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa emergente de 12 acciones para mejorar la atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las condiciones de sus trabajadores durante los próximos 120 días. El plan incluye un incremento salarial de 8 por ciento, basificación de personal, contratación de especialistas y adquisición de equipo médico.

Durante la conferencia matutina de este martes, explicó que el programa fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por el IMSS, la Secretaría de Hacienda y otros equipos, que revisaron el gasto para generar ahorros y dirigirlos al fortalecimiento de los servicios.

El director general del instituto, Zoé Robledo, precisó que las acciones abarcarán del 27 de octubre al 24 de febrero. Sheinbaum indicó que deberán presentarse avances durante los próximos cuatro meses, aunque algunas medidas comenzarán en el primero y otras dependerán de los tiempos de adquisición y entrega de equipos.

Entre octubre y noviembre se prevé basificar a 10 mil 939 trabajadores, incluidos empleados incorporados durante la pandemia de Covid-19. La mandataria recordó que previamente se otorgaron plazas de base a 36 mil personas, pero permanecían pendientes cerca de ocho mil, además de otros dos mil empleados eventuales.

También se contratará de manera expedita a 2 mil 500 médicos especialistas para cubrir necesidades en hospitales y turnos, particularmente vespertinos y nocturnos. La convocatoria abrirá el 3 de noviembre mediante una autorización especial del Consejo del IMSS.

El programa contempla comprar 100 equipos médicos de alta tecnología y otros 2 mil 917 para distintos servicios, así como incorporar 18 mil 16 camillas, camas y sillas de ruedas. Se añadirá un plan emergente de atención a instalaciones en áreas prioritarias.

Para mejorar el abasto, se modernizarán los almacenes y la distribución de medicamentos mediante tecnología, automatización y ajustes logísticos. Las acciones buscan garantizar insumos y material de curación en cada piso y servicio hospitalario, además del surtimiento completo de recetas en las farmacias.

Otra medida será reducir el rezago quirúrgico durante los próximos tres meses mediante 31 mil 701 cirugías en jornadas nocturnas y fines de semana. Se contempla remunerar a médicos del propio instituto por realizar intervenciones, entre ellas operaciones de cataratas y rodilla, para disminuir las esperas de varios meses.

En diciembre se ampliarán las consultas de especialidad con una meta cercana a 60 mil atenciones adicionales y una agenda digital para evitar cancelaciones. El plan también incluye fortalecer las urgencias con personal, equipo, mecanismos de comunicación e información y trato digno.

Respecto al incremento salarial, Robledo explicó que se retomó el diálogo con el sindicato y se buscaron eficiencias presupuestarias para elevar la propuesta global de 6.8 a 8 por ciento, después de las movilizaciones realizadas en distintas partes del país.

El ajuste, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS, se divide en 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda de renta. Beneficiará a 504 mil trabajadores en activo, quienes comenzaron a recibirlo entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre.

Según el funcionario, el incremento de 6.8 por ciento representa una erogación de 20 mil millones de pesos, mientras que el ajuste adicional tendrá un costo de 229 millones cinco mil pesos.

Como ejemplo, señaló que un médico especialista con un año de antigüedad y jornada completa pasará de 36 mil 896 a 39 mil 159 pesos netos mensuales, además de las demás prestaciones.