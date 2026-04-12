Impugnan resolución del Ieqroo que exoneró a Eugenio Segura por bardas en Quintana Roo

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CHETUMAL.- El ciudadano Erick Sánchez Córdova presentó una impugnación contra el acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), mediante el cual se determinó que el senador Eugenio Segura Vázquez no era responsable directo de la pinta de bardas con mensajes a su favor en Cancún y Playa del Carmen.

El recurso fue ingresado el 10 de abril y registrado bajo el expediente IEQROO/JE/02/2026. En él, el promovente cuestiona el valor otorgado por la autoridad electoral al escrito de deslinde presentado por el legislador, al considerar que no acredita acciones efectivas para impedir o retirar la propaganda.

De acuerdo con la impugnación, el documento del senador se limita a negar autorización sobre la pinta de bardas y a solicitar su retiro al partido Morena, sin demostrar gestiones concretas para eliminar el contenido.

El acuerdo impugnado, aprobado el 26 de marzo, consideró suficiente dicho deslinde dentro de una queja relacionada con la aparición de al menos 71 bardas con frases como “Morena está con GINO” o “Gino cumple”, entre otras.

Si bien la Comisión reconoció que estos mensajes podrían constituir promoción personalizada, determinó como medida cautelar que los ayuntamientos de Benito Juárez y Playa del Carmen se encargaran de retirar o cubrir la propaganda, en lugar de asignar esta responsabilidad directamente al senador.

El promovente argumenta que esta decisión es incongruente, ya que el beneficio político derivado de las bardas recaería en el propio legislador, por lo que debió obligársele a asumir el retiro del material.

Asimismo, la impugnación sostiene que los mensajes difundidos pueden interpretarse como propaganda electoral indirecta, al vincular al senador con el partido Morena, lo que —en el contexto previo a un proceso electoral— podría representar un posicionamiento anticipado ante el electorado.

En ese sentido, se solicita al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocar el acuerdo y emitir una nueva resolución que establezca medidas cautelares distintas, incluyendo la obligación del senador de retirar las bardas y, en su caso, la imposición de sanciones.

El documento también refiere un precedente en el que la Comisión ordenó a la diputada Marybel Villegas Canché retirar propaganda similar, a pesar de haber presentado un deslinde comparable, lo que —señala— evidencia criterios diferenciados.

Finalmente, el promovente cuestiona la actuación del presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo, Julio Asrael González Carrillo, al considerar que existe un posible conflicto de interés en el caso.

Con información de Cambio22