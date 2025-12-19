Volaris y Viva Aerobus se fusionan para crear grupo de vuelos de bajo costo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Viva Aerobus y Volaris alcanzaron un acuerdo para fusionarse en un solo grupo de aerolíneas de bajo costo, en una sociedad en que cada una de las compañías poseerá 50 por ciento de las acciones, de acuerdo con un comunicado conjunto.

Las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas y preservarán las operaciones de rutas existentes para los pasajeros, mientras amplían las opciones de viaje punto a punto, informaron en el comunicado.

Ambas aerolíneas ofrecen servicios en México, Estados Unidos y países de Centro y Sudamérica. Ambas iniciaron operaciones en 2006.

Bajo los términos del convenio anunciado ayer, los accionistas de Viva Aerobús y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una “fusión entre iguales”. Una vez concluida esa operación, los accionistas de Viva recibirán títulos de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, mencionó el comunicado.

Cada grupo accionista poseerá 50 por ciento del grupo que resulte de la operación.

Las aerolíneas aseguraron en el comunicado que tanto Viva como Volaris mantendrán sus operaciones actuales bajo certificados independientes y sus respectivos títulos de concesión, mientras expanden sus capacidades.

Añadieron que la formación del grupo ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo y proporcionará a los pasajeros alternativas convenientes de viaje punto a punto. Además, asegura el comunicado, “continuarán ofreciendo tarifas bajas y altos estándares de calidad en sus servicios”.

El convenio de fusión pone al alcance de más pasajeros el modelo de ultra bajo costo y genera economías de escala para lograr una base más sólida de crecimiento, apuntaron. “Los recientes contratiempos en la cadena de suministro y problemas con los fabricantes de equipos y de motores han tenido impactos desproporcionados en los costos de operación de las aerolíneas de ultra bajo costo y de menor escala. Como parte del grupo de aerolíneas, Viva y Volaris realizarán economías de escala para asegurar un crecimiento sostenible, optimización de la flota y reducción de costos en la propiedad de la flota”.

Mencionaron que este acuerdo preserva y fortalece dos marcas mexicanas reconocidas y permite que sean organizaciones más resilientes y competitivas, capaces de prosperar en nuevos mercados regionales.

