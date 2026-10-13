Tulum vive un año catastrófico por caída del turismo y cierre de negocios, advierte Eugenio Barbachano

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TULUM.- El regidor de Tulum, Eugenio Barbachano, calificó como catastrófica la situación económica y turística que enfrenta el municipio durante 2026, ante la disminución de visitantes, el cierre de hoteles y establecimientos comerciales, así como la falta de promoción internacional del destino.

Luego de participar en una conferencia de prensa del Partido Acción Nacional (PAN) en Cancún, el edil advirtió que las dificultades del sector se han agravado durante los últimos tres años, sin que hasta ahora observe condiciones que permitan anticipar una recuperación para 2027.

“El 24 fue un año malo, el 25 fue un año crítico, el 26 ya es catastrófico. ¿Y qué creen que va a pasar en el 27? O sea, ¿qué tienen en el radar, en el panorama que va a mejorar acá? Ahora nada más súbele 55% más a los benditos impuestos”, cuestionó.

Barbachano señaló que uno de los principales problemas es la sobreoferta de alojamiento turístico, particularmente de propiedades destinadas a la renta vacacional mediante plataformas digitales.

De acuerdo con las cifras que expuso, Tulum cuenta con aproximadamente 13 mil unidades de hospedaje anunciadas en estas plataformas, frente a una población de alrededor de 60 mil habitantes, situación que, sostuvo, ha contribuido a mantener numerosos inmuebles desocupados.

El regidor afirmó que también existen miles de habitaciones hoteleras fuera de operación e incluso establecimientos completos que han cerrado sus puertas, como consecuencia de las dificultades que enfrenta la actividad turística.

A este escenario, agregó, se suman la falta de promoción del destino en los mercados internacionales y el incremento de las cargas fiscales relacionadas con la actividad turística, factores que, a su juicio, aumentan la presión financiera sobre los empresarios y elevan el riesgo de nuevas quiebras.

Como ejemplo del deterioro comercial, mencionó el cierre de numerosos restaurantes y cafeterías, incluidos dos establecimientos de la cadena Starbucks que operaban en puntos turísticos del municipio.

“Hay docenas y docenas de restaurantes y cafeterías cerrados. Starbucks, al ser una marca mundial, ya cerró dos: cerró el de la zona costera, precioso por cierto, y el de la zona arqueológica, o sea, no es cosa menor”, lamentó.

En materia ambiental, Barbachano cuestionó la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a combatir el sargazo, al considerar que los fondos asignados no se reflejan suficientemente en labores de limpieza y atención de las playas.

Por ello, exigió que las autoridades informen con claridad cuánto dinero se ha destinado a enfrentar este problema y cuáles han sido los resultados de su aplicación.

El regidor sostuvo que la combinación de menor afluencia turística, exceso de oferta de hospedaje, cierres comerciales y mayores cargas económicas ha colocado a Tulum en una situación especialmente difícil para los negocios vinculados con el turismo.

Advirtió que, de mantenerse estas condiciones, las perspectivas para 2027 podrían complicarse todavía más, por lo que insistió en la necesidad de atender los problemas del sector y transparentar el manejo de los recursos públicos destinados al destino.