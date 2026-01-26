Denuncian violaciones a la ley en permisos otorgados a Royal Caribbean en Mahahual

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La organización ambientalista Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) interpuso un recurso de amparo contra el cambio de uso de suelo aprobado por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco a favor de la naviera Royal Caribbean, para la construcción del parque acuático Perfect Day México en Mahahual.

La presidenta de Dmas, Antonella Vázquez Cavedón, informó que el amparo se fundamenta en presuntas violaciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como al derecho a la participación ciudadana y a la certeza jurídica de los habitantes de Mahahual, debido a que la modificación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) se aprobó sin cumplir los procedimientos legales obligatorios, entre ellos la consulta pública.

El recurso legal fue interpuesto contra la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández y los integrantes del cabildo de Othón P. Blanco, quienes aprobaron la modificación del PDU del Centro de Población de Mahahual en una sesión realizada el 1 de diciembre, poniéndola en vigor de manera inmediata, apenas ocho días antes de que Royal Caribbean ingresara su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 9 de diciembre.

De acuerdo con Dmas, la modificación al PDU se realizó luego de que la naviera presentara, el 3 de noviembre, una solicitud formal para cambiar los usos de suelo en una superficie de 107.67 hectáreas, con el objetivo de eliminar restricciones, modificar vialidades y aumentar densidades y alturas de construcción, a fin de adecuarlas a los requerimientos técnicos del parque acuático proyectado.

La solicitud estuvo acompañada por un estudio técnico que justificaba la modificación del PDU vigente desde 2021, específicamente para permitir el desarrollo del proyecto Perfect Day México. Posteriormente, la alcaldesa solicitó al cabildo aprobar la reconfiguración de los usos de suelo y parámetros de aprovechamiento, reduciendo de siete a tres las categorías originales y unificándolas en un solo uso con mayor densidad constructiva.

Como resultado, se eliminaron los usos de suelo de menor densidad y se autorizó una capacidad de hasta 90 habitaciones por hectárea, además de incrementar las alturas permitidas hasta 14 metros para edificaciones y 63 metros para toboganes, juegos y asta bandera.

“El dictamen fue presentado por la alcaldesa ante el cabildo y, en cuestión de días, se aprobó todo lo que solicitó la empresa, justificándolo como una reconfiguración del PDU con base en el artículo 64 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado”, explicó Vázquez Cavedón.

La activista subrayó que, tratándose de un proyecto de alto impacto ambiental y social, la propia legislación obliga a realizar previamente procesos de consulta pública, talleres y mecanismos de participación ciudadana, lo cual no ocurrió en este caso.

Dmas recordó que la Ley de Asentamientos Humanos establece que los instrumentos de planeación urbana deben modificarse siguiendo los mismos procedimientos con los que fueron aprobados, lo que implica publicidad, transparencia y participación social.

Para la organización, resulta evidente que prevaleció el interés de la naviera sobre el de la comunidad, ya que Royal Caribbean requería contar con los nuevos usos de suelo antes de ingresar su MIA ante Semarnat, lo que explicaría la celeridad con la que el cabildo aprobó las modificaciones.

Como informó en su momento el diario Cambio 22, la MIA del proyecto, presentada por Royal Caribbean a través de la empresa intermediaria Cielo Asoleado S. de R. L. de C. V., señala que el desarrollo cuenta con “usos y parámetros de aprovechamiento compatibles”, tras la modificación del PDU 2021-2050 aprobada el 1 de diciembre y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de diciembre de 2025.

El documento ambiental precisa que las nuevas disposiciones permiten densidades de hasta 50 viviendas y 90 cuartos por hectárea, así como edificaciones de hasta cuatro niveles, además de estructuras especiales de gran altura.

Dmas advirtió que los usos de suelo son un elemento esencial de legalidad para la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental, por lo que, si el amparo prospera y se revoca la modificación del PDU, el proyecto Perfect Day México podría perder un requisito clave para su autorización federal.

Con información de El Economista