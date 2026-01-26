Estefanía Mercado encabeza ranking nacional de aprobación de alcaldes

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, se colocó en el primer lugar nacional en aprobación ciudadana entre alcaldes de México, de acuerdo con el más reciente ranking elaborado por la firma Datapolls México.

Según los resultados del estudio, la edil quintanarroense obtuvo un 70.1 por ciento de aprobación, lo que la posiciona como la autoridad municipal mejor evaluada del país, por encima de alcaldes de capitales estatales y municipios con alta relevancia política y poblacional.

El ranking de Datapolls mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de presidentas y presidentes municipales a nivel nacional, a partir de encuestas aplicadas a una muestra representativa. En esta medición, Estefanía Mercado no solo encabezó la lista a nivel estatal, sino que destacó en el escenario nacional.

En los siguientes lugares del Top 20 se ubicaron Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, con 69.6 por ciento de aprobación, y Enrique Galindo, presidente municipal de San Luis Potosí, con 67.5 por ciento, lo que dimensiona el alcance del primer sitio obtenido por la alcaldesa de Playa del Carmen.

De acuerdo con Datapolls, los resultados reflejan una valoración positiva del desempeño municipal, particularmente en aspectos relacionados con cercanía ciudadana, gestión administrativa y resultados percibidos por la población.

El estudio se realizó con una muestra de 1,200 entrevistas efectivas, cuenta con un margen de error de +/- 3.5 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento, conforme a la metodología difundida por la encuestadora.