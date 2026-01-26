Ministros de la SCJN renuncian a las nuevas camionetas tras críticas por elevados precios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la controversia generada por la adquisición de nueve camionetas de lujo para ministras y ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que los vehículos no serán utilizados y que se procederá a su devolución.

En un comunicado, el máximo tribunal detalló que la decisión fue tomada de manera colegiada. En caso de que la devolución no sea viable, las unidades quedarían asignadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre bajo los lineamientos de la normatividad vigente.

Durante su intervención de este lunes, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, afirmó que la austeridad “no es un acto simbólico”, y subrayó que la nueva integración del tribunal busca un equilibrio entre austeridad republicana y condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de sus funciones.

Aguilar señaló que las ministras y ministros comprenden que la seguridad institucional no implica lujos y que el objetivo es transformar la manera en que se sirve a la ciudadanía.

El ministro presidente explicó que desde agosto de 2010 se establecieron medidas especiales de seguridad para integrantes de la Corte, entre ellas el uso de vehículos blindados, debido a la naturaleza de sus responsabilidades. Precisó que hasta 2025 se han adquirido 43 vehículos blindados, de los cuales 39 estaban disponibles al inicio de funciones de la actual integración.

Detalló que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior Corte y que, conforme a un acuerdo aprobado en su momento por el Pleno, formaron parte del haber de retiro de ministros salientes, por lo que no quedaron disponibles para la nueva administración.

Aguilar indicó que al asumir funciones, la nueva Corte decidió no utilizar camionetas Suburban por considerarlas ostentosas, optando inicialmente por unidades Jeep; sin embargo, algunas ya se encontraban en mal estado o eran insuficientes para cubrir las necesidades de seguridad.

Por esta razón, y tras análisis de riesgo realizados con órganos internos y autoridades federales de seguridad, se determinó renovar el parque vehicular. No obstante, tras escuchar las críticas ciudadanas, el Pleno resolvió no hacer uso de las nuevas unidades.

“Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, sostuvo Aguilar, quien aclaró que puede decidir sobre su propia seguridad y movilidad, pero no sobre la de sus compañeros.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó previamente la adquisición de camionetas Jeep Cherokee, con precios que oscilan entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos, al señalar que la compra buscaba sustituir un esquema de arrendamiento que, aseguró, implicaba un ahorro de hasta mil millones de pesos para el erario.