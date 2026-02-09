Desabasto de combustible paralizará aeropuertos internacionales de Cuba durante un mes

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que los aeropuertos internacionales de Cuba agotaron sus reservas de combustible Jet A1, el más utilizado por la aviación comercial, en medio del severo desabasto energético que enfrenta la isla.

A través de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA advirtió que no habrá disponibilidad de combustible Jet A1 del 10 de febrero al 10 de marzo en los principales aeropuertos internacionales del país, entre ellos los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo.

La alerta se emite pocos días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunciara un paquete de medidas para enfrentar la crisis de combustible, la cual se agravó tras la interrupción de los suministros de petróleo procedentes de Venezuela, luego de que Estados Unidos endureciera el bloqueo energético y amenazara con sanciones a los países que abastezcan de crudo a la isla.

Aunque Washington autorizó el envío de más de seis millones de dólares en ayuda humanitaria, gestionada a través de la Iglesia Católica, el gobierno cubano criticó la medida al considerar que tiene fines políticos, mientras el bloqueo a los hidrocarburos se mantiene.

En paralelo, China envió asistencia financiera por alrededor de 80 millones de dólares, además de un cargamento de 60 mil toneladas de arroz, y México despachó dos buques de la Armada con 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su intención de negociar con Estados Unidos el envío de combustible a Cuba por razones humanitarias, aunque hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo en ese sentido.