Homicidios dolosos caen 73% en Quintana Roo, destaca Gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO.– Quintana Roo se colocó como el tercer estado del país con mayor reducción en homicidios dolosos, al registrar un descenso del 73.2%, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó la efectividad de la estrategia nacional de seguridad.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria expuso que, a nivel nacional, entre septiembre de 2024 y enero de 2026, los homicidios dolosos disminuyeron 42%, lo que se reflejó en una reducción del promedio diario de víctimas, que pasó de 86.9 a 50.9, el nivel más bajo registrado en los últimos 17 meses.

El informe presentado por el Gobierno federal señaló que Guanajuato, Baja California y Chihuahua concentran el mayor número de homicidios dolosos en el país. No obstante, 26 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario, lo que representa un avance relevante en materia de seguridad pública.

Sheinbaum Pardo subrayó que estos resultados forman parte de una estrategia integral que combina acciones de seguridad con programas sociales y de prevención. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han visitado 298 mil hogares y realizado más de 7 mil jornadas por la paz, con énfasis en la atención a jóvenes mediante actividades deportivas y comunitarias.

En el caso de Quintana Roo, las autoridades destacaron que el fortalecimiento de la coordinación institucional y la desarticulación de grupos delictivos han sido clave para la reducción de la violencia. A nivel nacional, se reportó el decomiso de 22 mil armas y la detención de más de 43 mil personas, como parte del combate a la delincuencia organizada.