Ordena Sheinbaum revisar pilotes del Tren Maya ante presuntos hundimientos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó una revisión técnica del tramo cinco sur del Tren Maya, tras denuncias sobre presuntos hundimientos en la estructura, particularmente en pilotes ubicados en Quintana Roo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, a analizar la situación en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de determinar el alcance de los señalamientos.

Sheinbaum precisó que las maniobras observadas en un video difundido por un ingeniero de la entidad corresponden a trabajos realizados desde la construcción original del proyecto y no a intervenciones recientes. Afirmó que, hasta el momento, “no existe ningún problema” estructural en el Tren Maya.

En la grabación, el denunciante sostiene que el apuntalamiento de la estructura respondería a un supuesto hundimiento de pilotes, y denunció que personal en la zona le pidió borrar el video sin ofrecer explicaciones. Al respecto, la presidenta fue enfática: “No deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.

Aunque reiteró que no hay reportes formales de daños, Sheinbaum subrayó la importancia de realizar un dictamen técnico para esclarecer la situación y brindar certeza sobre las condiciones de la obra.

“Le pedí que se pueda sentar con Defensa para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo”, señaló.

Finalmente, indicó que el análisis permitirá confirmar el estado del tramo señalado y atender cualquier observación conforme a criterios técnicos, en medio de la atención pública que ha generado el caso.