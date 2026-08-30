Desde Holbox, Rafa Marín acelera recorrido rumbo a definición interna de Morena

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HOLBOX.- Rafael Marín Mollinedo aseguró que se encuentra en la etapa final del recorrido que inició hace tres meses por Quintana Roo, como parte de sus actividades para participar en el proceso interno de Morena que definirá a la persona encargada de coordinar la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado.

Durante una asamblea informativa realizada en Holbox, el aspirante señaló que durante este periodo ha visitado cabeceras municipales, comunidades y colonias para mantener encuentros con simpatizantes y conocer las principales inquietudes de la población.

Marín Mollinedo sostuvo que estos recorridos le han permitido tener un panorama directo de las condiciones que prevalecen en diferentes regiones de Quintana Roo, además de conocer las demandas y aspiraciones de sus habitantes.

Ante simpatizantes de Morena, afirmó que también ha encontrado respaldo hacia el proyecto de la Cuarta Transformación y particularmente hacia las políticas implementadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó entre ellas los programas sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y familias de menores ingresos, los cuales, aseguró, mantienen reconocimiento entre la población.

Como parte de su mensaje, Marín Mollinedo hizo un recuento de su trayectoria dentro del movimiento encabezado por López Obrador y de los diferentes cargos públicos que ha ocupado.

Recordó su participación en el Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en la organización del movimiento en Quintana Roo, además de las responsabilidades que desempeñó en el Corredor Interoceánico, la Agencia Nacional de Aduanas y como representante de México ante la Organización Mundial del Comercio.

El aspirante consideró que su experiencia tanto en el servicio público como en la iniciativa privada le proporciona herramientas para contribuir al desarrollo de Quintana Roo y aseguró que mantendrá como principios “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Durante la parte final de la asamblea, centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional y pidió a los ciudadanos mantenerse atentos frente a lo que calificó como campañas mediáticas encaminadas a generar la percepción de que México requiere la intervención de otros países.

Marín Mollinedo sostuvo que México cuenta con un gobierno constitucional surgido de las urnas y tiene capacidad para enfrentar sus propios desafíos.

Finalmente, destacó la importancia turística y natural de Holbox para Quintana Roo y llamó a continuar promoviendo sus playas y demás atractivos como parte de la oferta del estado.