Estefanía Mercado celebra las distinciones de la Guía Michelin 2026 para restaurantes de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, celebró las distinciones otorgadas por la Guía Michelin 2026 a restaurantes de este destino turístico, al destacar que estos reconocimientos internacionales reflejan el talento, la creatividad, la disciplina y la excelencia de quienes integran el sector gastronómico.

Durante una visita a dos de los establecimientos distinguidos, la Alcaldesa destacó que la presencia de restaurantes de Playa del Carmen en la selección de la Guía Michelin representa un motivo de orgullo para el municipio y contribuye a fortalecer su posicionamiento como un destino turístico de clase mundial.

En la edición 2026, los restaurantes Bu’ul, Woodend y Ki’is, ubicados en Playa del Carmen, recibieron distinciones de la Guía Michelin, mientras que Axiote Cocina de México fue reconocido con Bib Gourmand, categoría que distingue establecimientos por ofrecer una cocina de calidad con una buena relación entre calidad y precio.

Asimismo, los restaurantes Ha’, Cocina de Autor y Le Chique, también ubicados en Playa del Carmen, fueron reconocidos con tres Estrellas MICHELIN.

En total, 19 restaurantes de Quintana Roo fueron incluidos en las distinciones de la Guía MICHELIN 2026, de los cuales cinco se encuentran en Playa del Carmen.

Estefanía Mercado destacó el trabajo de las y los chefs, cocineros, equipos de servicio y profesionales de la industria gastronómica, cuyo esfuerzo cotidiano ha permitido elevar la calidad de la oferta culinaria de la entidad y consolidarla como un componente estratégico de la experiencia turística.

“Reconocemos el esfuerzo de las y los chefs y de sus equipos que, con talento, creatividad, disciplina y excelencia, siguen elevando la gastronomía de Quintana Roo y consolidándola como una de las grandes expresiones de nuestra identidad turística”, expresó.

La Presidenta Municipal señaló que la gastronomía es parte fundamental de la experiencia que Playa del Carmen ofrece a visitantes nacionales e internacionales, al generar nuevas razones para conocer el destino, permanecer en él y descubrir su diversidad cultural y culinaria.

En este sentido, el Gobierno de Playa del Carmen refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo las condiciones que permitan impulsar la actividad turística, promover la participación de los sectores productivos y consolidar al municipio como un destino competitivo, sostenible y con una oferta turística cada vez más diversa.

La gastronomía, junto con la riqueza natural, cultural y turística de Playa del Carmen, forma parte de la estrategia para posicionar al municipio como un destino donde la identidad, la innovación y la excelencia se encuentran para ofrecer experiencias de clase mundial.