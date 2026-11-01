Despierta Calderitas con el Janal Pixán 2026

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo.

Janal Pixán Calderitas 2026 marcará un antes y un después en esta población conurbada con Chetumal; ya no será vista solo como el lugar donde ir a bañarse en sus playas y comer pescado. Calderitas dio la cara a la Bahía de Chetumal que lució espectacular para quienes tuvieron la oportunidad de asistir, más allá de la política.

Ahora Calderitas tendrá un evento que seguramente se convertirá en un importante atractivo turístico a partir de las raíces culturales que provienen desde tiempos prehispánicos y se fundieron con la cultura española, formando una nueva identidad mexicana; al mismo tiempo, diferente en cada región y estado del país, lo cual es su mayor riqueza.

Esta celebración se suma a la de Puerto Juárez, creada también cuando era presidenta municipal de Benito Juárez la hoy gobernadora Mara Lezama, cuya experiencia seguramente contribuyó al sorprendente éxito del Janal Pixán de Calderitas 2026. Hoy Quintana Roo cuenta con este atractivo cultural turístico para locales y visitantes. Además, sin consumo de alcohol, para disfrute familiar; que se mantenga así!

LOS MAYAS NAVEGANTES

Los mayas eran navegantes por excelencia; la Costa Oriental de Quintana Roo creó un estilo arquitectónico que distingue a estos pueblos mayas yucatecos y peteneros en el caso del sur, del resto del mundo prehispánico dentro de esta gran civilización peninsular y centroamericana; pueblos que vivían en la costa y de su navegación de cabotaje.

En Chichen Itzá se conserva un mural que representa las canoas mayas en navegación, aunque no está claro si se limitaba a actividades comerciales, diplomáticas, de guerra, o si también incluía rituales y ceremoniales.

Hay crónicas que registran paseos ceremoniales en la región de la Costa Oriental, después de la conquista, como es el caso de una peregrinación de la Santa Cruz macehual de Tulum a los Chenes quintanarroenses y viceversa, que al parecer con el tiempo desapareció.

CALDERITAS-OXTANKAH-ICHPAATÚN

La cercana ciudad maya de Oxtankah y la aún inexplorada Ichpaatún, son un gran ejemplo de puertos mayas, que tenían relaciones con otros puertos más al norte, como Muyil, Xelhá, El Meco, Tulum, entre otros, además que llegaban a puertos de lo que hoy es Centroamérica y, por el otro lado, al Golfo de México.

En este contexto, el Janal Pixán Calderitas 2026 del viernes 30 de octubre al 1 de noviembre, es un evento simplemente impresionante!

Nunca se había visto tal concentración humana; unas siete mil personas, según organizadores, participando en un primer evento de este tipo.

A partir de una política pública explícita de los gobiernos federal y estatal desde el sector turismo principalmente, se ha logrado despertar un sentimiento profundo que ya existía y ahora es reconstituido.

La iniciativa deberá ser enriquecida en las próximas ediciones con más componente cultural, respaldado en investigación, para evitar que caiga en lo que llaman “xcaretización” de estas tradiciones; fortalecer una identidad propia y no se confunda con las procesiones acuáticas de otras partes del país, sobre todo del altiplano mexicano.

¡CALDERITAS DESPERTÓ!

Algo despertó en Calderitas en esta temporada del Día de Muertos. Nunca como antes la federación y los estados habían impulsado un plan para rescatar el patrimonio intangible tan rico que tenemos, en favor de la actividad turística, como se hace también en otros países con diferentes características y niveles de éxito.

Simplemente hay que fortalecer ese equilibrio entre turismo y cultura para que estas tradiciones se rescaten y se mantengan por largo tiempo. En la medida que se cuide el aspecto cultural-histórico, se mantendrá el éxito del aspecto turístico, quizá sea una perogrullada, pero vale comentarlo.

El Janal Pixán es una tradición que identifica a todo el país, surgió del mestizaje de lo prehispánico y lo español; así estamos hechos como sociedad.

La respuesta de la gente de Chetumal y del propio Calderitas sorprendió a propios y extraños; es un acontecimiento que marcará al gobierno de Mara Lezama; lástima que lo hayan hecho en el último año de su gobierno.

La población de Calderitas seguro que lo cultivará; ahora ya cuenta con otro motivo para sentirse orgullosa de contar con una nueva tradición; recoge el Quintana Roo profundo que permanece latente en esta región del país, sur de Quintana Roo, desde donde resistieron los últimos reductos de mayas macehuales y éste es el punto de su propia identidad.

Janal Pixán Calderitas 2026 hasta este 1 de noviembre, para quienes quieran disfrutar esta experiencia. Usted tiene la última palabra.