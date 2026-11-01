Profepa investigará muerte de “Mincho”, uno de los ejemplares enfermos en delfinario de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Mincho, el delfín cuyo accidente durante un espectáculo impulsó las exigencias contra el cautiverio de mamíferos marinos en México, murió a los 37 años en Dolphin Connection Cancún, instalaciones clausuradas donde permanecía junto con otros ejemplares, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La empresa notificó el fallecimiento a la autoridad, que ordenó realizar de inmediato una necropsia y estudios complementarios. Aunque Mincho padecía una enfermedad grave, las causas de su muerte permanecen pendientes de confirmación.

“Los resultados y las circunstancias de la muerte se darán a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes”, señaló la dependencia.

El deceso ocurrió después de que la propia Profepa documentara condiciones preocupantes entre los animales del establecimiento. En un reporte del 14 de agosto calificó como “crítica” la salud de nueve delfines que permanecían en el predio.

Mincho figuraba entre ellos y padecía un carcinoma en la lengua. Los análisis deberán establecer si esa enfermedad estuvo directamente relacionada con su muerte.

En noviembre de 2020, el ejemplar sufrió un grave accidente al golpearse contra una plancha de concreto durante una presentación acrobática. El caso dio pie a una campaña para exigir mejores condiciones de vida y terminar con el uso de delfines en espectáculos.

Su historia alcanzó relevancia nacional y fue retomada por organizaciones defensoras de los animales para promover cambios legales sobre el manejo de mamíferos marinos.

La reforma a la Ley General de Vida Silvestre, aprobada en 2025, buscó poner fin a su utilización en espectáculos y establecer nuevas condiciones de protección.

Sin embargo, más de un año después de esa aprobación, Mincho seguía en cautiverio en el delfinario clausurado. De acuerdo con los reportes difundidos, las instalaciones presentaban carencias, entre ellas la falta de áreas de sombra.