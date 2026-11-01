Marina mantiene limpieza diaria en 11 playas de Quintana Roo antes de las vacaciones de diciembre

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CANCÚN.- La Secretaría de Marina mantiene labores diarias de limpieza en 11 playas de Quintana Roo y tiene preparados personal y recursos para atender nuevos arribos de sargazo antes de las vacaciones de diciembre, informó la Quinta Región Naval.

La dependencia señaló que realiza tareas permanentes de detección, contención y recolección en el mar y en tierra para reducir la llegada de la macroalga a las costas del Caribe mexicano.

Las playas atendidas son Centro, Chen Río, Delfines, Golondrinas, Mahahual, Mamitas, Maya, Petempich, Petrel, Pueblo y Xcalacoco, ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

Según el balance de Marina, durante 2026 se han recolectado más de 156 mil 600 toneladas de sargazo en el país. La institución reportó haber retirado más de 70 mil 640 toneladas, alrededor de 45 por ciento del total, mediante operaciones marítimas y terrestres.

La cantidad supera las 18 mil 500 toneladas que recogió la dependencia en 2025, cuando su participación representó 20 por ciento de las 92 mil 782 toneladas recolectadas ese año.

La estrategia se desarrolla mediante la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), con participación de las secretarías de Medio Ambiente, de Ciencia y de Turismo, autoridades estatales y municipales, iniciativa privada y sector hotelero.

Marina indicó que las acciones buscan conservar las playas y proteger tanto el patrimonio natural como las actividades económicas y turísticas de las comunidades costeras.