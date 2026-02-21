Destaca Estefanía Mercado inversión inmobiliaria superior a mil mdp en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con una proyección de inversión privada superior a mil millones de pesos para 2026, Playa del Carmen mantiene su dinamismo en el sector inmobiliario y turístico, de acuerdo con datos presentados durante el foro “Tendencias y Oportunidades: Turismo y Atracción de Inversiones”.

En representación de la presidenta municipal, el secretario de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez, informó que el municipio registra un Producto Interno Bruto de 69 mil 944 millones de pesos, equivalente al 17% del total estatal, con un crecimiento anual del 9.8%, cifra que —aseguró— se ubica por encima del promedio nacional.

El funcionario señaló que el destino ocupa el tercer lugar nacional en competitividad urbana, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y reporta 68.5 créditos hipotecarios por cada mil adultos, más del triple de la media nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas, la población del municipio asciende a alrededor de 333 mil habitantes, lo que representa un crecimiento de 110% respecto a 2010. Además, el 53.7% de la población mayor de 15 años cuenta con estudios de nivel medio superior o superior.

Actualmente operan cerca de 9 mil 400 unidades económicas que generan un consumo anual estimado en 101 mil millones de pesos.

En materia turística, la secretaria municipal del ramo, Estefanía Hernández, informó que el destino mantiene una ocupación hotelera promedio del 70%, con picos de hasta 95% en temporadas altas. Playa del Carmen cuenta con aproximadamente 46 mil cuartos de hotel y más de 100 establecimientos orientados al turismo de negocios.

Como parte de la estrategia 2026, el municipio impulsa nuevas rutas turísticas —histórica, del mar, wellness, de la selva y pet friendly— y proyectos como el Mirador del Mar y el Mirador de la Selva. Asimismo, se informó que se han destinado más de mil 200 millones de pesos a seguridad pública.

Durante el foro, Raúl Osuna Rivas, director general de Raise Group, anunció una inversión superior a mil millones de pesos para 2026, que contempla la urbanización de más de 350 mil metros cuadrados y la construcción adicional de 27 mil metros cuadrados en nuevos desarrollos, así como una ampliación en el segmento de turismo médico.

En el evento participaron también Wilbert Gutiérrez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria (AMII); Diana Castañeda, directora comercial de Raise Group; y Haydee Hernández Pastrana, directora de Promoción Turística de Tulum.