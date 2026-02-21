Impulsa Rafael Marín Mollinedo supervisión más estricta en aduanas con apoyo de Cofepris

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, aseguró que la salud de las familias mexicanas se fortalece con la implementación de un nuevo mecanismo de protección en las fronteras del país, tras la formalización de un convenio entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

De acuerdo con el funcionario, el Convenio de Coordinación y Colaboración permitirá consolidar un esquema de supervisión técnica más estricto, transparente y eficiente sobre las mercancías sujetas a regulación sanitaria que ingresan o salen del territorio nacional.

Explicó que esta articulación institucional optimiza los procesos de control sin reducir la vigilancia, al tiempo que refuerza la protección de la salud pública y robustece la soberanía nacional desde los puntos de entrada al país.

Marín Mollinedo subrayó que cuando prevalecen la legalidad, el orden y la coordinación interinstitucional, el comercio exterior puede desarrollarse con responsabilidad. En ese sentido, afirmó que este nuevo esquema fortalece la capacidad del Estado mexicano para garantizar que los productos regulados cumplan con las disposiciones sanitarias vigentes.

Finalmente, destacó que estas acciones permiten avanzar con mayor solidez hacia un bienestar sostenible, al equilibrar la facilitación del comercio con la protección de la población.