Destaca Mara Lezama papel estratégico de la industria de la construcción en desarrollo del Estado

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CANCÚN.- En la ceremonia de toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Quintana Roo, para el periodo 2026-2028, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el papel estratégico de la construcción en el desarrollo económico y social del Estado.

“Las y los empresarios de la construcción constituyen un sector que ha sido un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo del Estado desde su creación, particularmente durante las últimas 4 décadas: la edad de esta delegación”, expresó la titular del Ejecutivo.

Junto con el vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Empresarial en Infraestructura Privada de la CMIC, Quel Galván Pelayo, la gobernadora Mara Lezama atestiguó la toma de protesta de Manuel Jesús Moguel Manzur, presidente entrante, quien releva en el cargo a Ulises Morales Estrada.

Durante este evento, la Gobernadora destacó que la industria de la construcción aporta alrededor del 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo, además de generar miles de empleos directos e indirectos que fortalecen la economía local, contribuyen al bienestar de las familias con prosperidad compartida.

Señaló que las empresas afiliadas a la CMIC generan aproximadamente 3 mil empleos directos y cerca de 15 mil indirectos, gracias a su impacto en cadenas de valor como la proveeduría de materiales, servicios profesionales, transporte y consumo local.

Asimismo, subrayó que más del 60 por ciento de los afiliados de la CMIC en Quintana Roo se concentra en Othón P. Blanco, lo que refleja el potencial de crecimiento del sur del estado, particularmente tras la designación de Chetumal como Polo del Bienestar por parte del Gobierno Federal.

En el evento, se reconoció la labor del presidente saliente, Ulises Morales Estrada, y se dio la bienvenida al nuevo dirigente, Manuel Jesús Moguel Manzur, quien encabezará los trabajos del organismo durante los próximos dos años.

Finalmente, Quel Galván Pelayo, vicepresidente de la CMIC Nacional, destacó que el nuevo comité directivo estatal tiene la responsabilidad de conectar las prioridades nacionales con la acción local, en las estrategias de la Presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México, para fortalecer la inversión y promover la integración regional.