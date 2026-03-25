Fortalece el CRIM de Playa del Carmen la atención integral a ciudadanos

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del compromiso permanente con el bienestar social y la atención digna a los sectores más vulnerables, la presidenta municipal Estefanía Mercado realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), acompañada por el equipo del Sistema DIF Playa del Carmen.

Durante la visita, la edil destacó la labor del personal que diariamente brinda atención a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, quienes acuden a este espacio en busca de servicios de rehabilitación, acompañamiento y mejora en su calidad de vida.

“Es profundamente alentador constatar el compromiso, la vocación y la sensibilidad de quienes integran este gran equipo. Aquí no solo se brindan terapias, se construye esperanza para muchas familias de nuestro municipio”, expresó.

Acompañada por el presidente honorario y la directora general del Sistema DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio y Deyanira Martínez, respectivamente, Estefanía Mercado subrayó que cada acción realizada dentro del CRIM refleja el modelo de gobierno que se impulsa en Playa del Carmen, basado en la cercanía con la ciudadanía, la empatía y el sentido humano del servicio público.

Reiteró que la administración municipal mantiene firme su convicción de garantizar el acceso pleno a los derechos de todas las personas, priorizando políticas públicas incluyentes y con enfoque social.

“En Playa del Carmen trabajamos todos los días para que nadie se quede atrás, porque estamos convencidos de que el bienestar debe ser un derecho universal. Esa es la esencia de la transformación que estamos construyendo”, afirmó.

El gobierno de Playa del Carmen anunció que, a través del Sistema DIF Municipal, continuará fortaleciendo programas y servicios que contribuyan al desarrollo integral de las personas, consolidando una atención cercana, digna y de calidad para quienes más lo necesitan.