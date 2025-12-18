Fortalecen tres órdenes de gobierno el programa Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una reunión de trabajo estratégica con una comisión del Infonavit, representada por el director de Vivienda, Orlando Camarillo Ruiz, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de más de veinte mil viviendas en el municipio.

En este encuentro participaron también José Alberto Alonso, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) de Quintana Roo; representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), reafirmando el trabajo interinstitucional necesario para garantizar proyectos de vivienda con servicios dignos, planeación ordenada y visión de futuro.

La presidenta municipal destacó que este programa, impulsado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso histórico para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, especialmente para las familias trabajadoras.

Asimismo, Estefanía Mercado reconoció el respaldo y liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, cuya gestión ha sido clave para hacer posible proyectos que priorizan el bienestar social y el desarrollo urbano con justicia social en Quintana Roo.

“En Playa del Carmen seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para transformar el derecho a la vivienda en una realidad tangible para miles de familias. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para construir un municipio más justo, ordenado y con bienestar”, afirmó la alcaldesa.

Con acciones concretas y alianzas estratégicas, el gobierno municipal de Playa del Carmen avanza en la consolidación de políticas públicas que ponen al centro a las personas y fortalecen el desarrollo con prosperidad compartida.