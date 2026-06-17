Destaca Sheinbaum esfuerzos de Cuba para abrir su economía ante presión de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que durante sus conversaciones con el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha expresado la postura del gobierno mexicano respecto a Cuba, incluyendo el rechazo al bloqueo económico y la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que ha sostenido cerca de 20 llamadas telefónicas con su homólogo estadounidense y que en algunas de ellas ha abordado el tema de la isla caribeña, destacando los esfuerzos realizados por Cuba para abrir distintos sectores de su economía.

Sheinbaum explicó que planteó a Trump la conveniencia de considerar esos cambios dentro de la relación bilateral con la nación cubana y reiteró que México privilegia el diálogo como mecanismo para resolver diferencias internacionales.

La titular del Ejecutivo sostuvo que existen temas en los que ambos gobiernos coinciden y otros en los que mantienen posiciones distintas, aunque aseguró que las conversaciones se desarrollan en un ambiente de respeto mutuo.

Asimismo, reiteró que México se opone a cualquier medida que afecte a la población cubana y señaló que los bloqueos económicos terminan perjudicando a los ciudadanos más que a los gobiernos.

En ese sentido, subrayó que la política exterior mexicana se basa en principios constitucionales como la soberanía nacional y la no intervención, por lo que continuará respaldando el derecho de Cuba a decidir libremente su destino.

La mandataria recordó que México ha mantenido históricamente una postura crítica frente al bloqueo económico impuesto a Cuba y afirmó que esa posición se ha sostenido durante décadas como parte de la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

También expresó la solidaridad de México con la población cubana y reiteró que la solución a las diferencias entre países debe construirse mediante el diálogo y los canales diplomáticos.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de diversos pronunciamientos de Trump sobre la situación en Cuba. El pasado 19 de mayo, el presidente estadounidense señaló públicamente que la isla requiere apoyo y aseguró que Estados Unidos estaría dispuesto a brindarlo.