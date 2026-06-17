Morena buscará anular toda la elección de Coahuila por presuntas irregularidades

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COAHUILA.- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el partido impugnará la elección para renovar el Congreso de Coahuila al considerar que existieron irregularidades graves en 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento del total instalado durante la jornada electoral.

Aunque las autoridades electorales ya concluyeron los cómputos y entregaron las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, la dirigente sostuvo que Morena buscará la nulidad total de los comicios en los 16 distritos locales de la entidad.

Montiel afirmó que el partido cuenta con elementos de prueba para acreditar presuntas prácticas de compra y coacción del voto, las cuales, aseguró, habrían sido operadas mediante códigos QR y transferencias económicas dirigidas a ciudadanos que sufragaron a favor del PRI.

Detalló que Morena presentó 17 recursos legales: uno por cada distrito electoral y otro de carácter general. Las impugnaciones incluyen denuncias por presunta compra de votos, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales estatales, actos de intimidación, violencia política y de género, así como un supuesto rebase de topes de campaña.

“La dimensión de la impugnación en Coahuila es la nulidad total de la elección y vamos a llegar hasta la última instancia”, sostuvo.

La dirigente aseguró que durante el conteo de sufragios fueron detectadas boletas con mensajes escritos por electores denunciando presuntas entregas de dinero a cambio del voto. También señaló que dentro de algunos paquetes electorales fueron encontrados códigos QR que, según dijo, habrían sido utilizados en el supuesto mecanismo de compra del sufragio.

Indicó que Morena cuenta con videos de la apertura de paquetes electorales y con documentación que respaldaría las denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

Además de los recursos electorales, informó que el partido solicitará la intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) para investigar posibles actos de compra y coacción del voto.

Asimismo, adelantó que acudirán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar el presunto uso indebido de recursos y un posible rebase de gastos de campaña, mientras que ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pedirán indagar el origen y destino de los recursos que, según Morena, habrían sido utilizados para financiar estas prácticas.

Montiel acusó que este tipo de mecanismos ya se habrían implementado anteriormente en otros procesos electorales y advirtió que Morena continuará impulsando acciones legales para combatir lo que considera prácticas contrarias a la democracia.

Por otra parte, la dirigente destacó que la fortaleza electoral de Morena se mantiene respaldada por la aprobación ciudadana de la presidenta Claudia Sheinbaum y por la identificación de amplios sectores de la población con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Señaló que, de acuerdo con una encuesta nacional de De las Heras, la mandataria federal registra una aprobación del 71 por ciento, mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador alcanza 70 por ciento. Añadió que el estudio ubica a Morena como la fuerza política con mayor identificación ciudadana.

Finalmente, informó que continúan las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional, que ya suman 264 encuentros en distintas regiones del país, y adelantó que Morena presentará junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) la ruta para la selección de coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.