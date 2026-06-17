Piden licencia siete senadores de la 4T para buscar candidaturas en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos siete integrantes del Senado de la República pertenecientes a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaron licencia por tiempo indefinido para separarse de sus cargos legislativos, en vísperas del proceso interno mediante el cual la Cuarta Transformación definirá a sus aspirantes para las elecciones de 2027.

Los movimientos ocurren a poco más de un año de que se renueven 17 gubernaturas, las 500 curules de la Cámara de Diputados y miles de cargos de elección popular en congresos locales y ayuntamientos de todo el país.

Entre quienes ya formalizaron su salida temporal del Senado se encuentra el legislador morenista Félix Salgado Macedonio, quien busca participar en la contienda interna para la gubernatura de Guerrero, entidad actualmente gobernada por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

A pesar de que Morena aprobó lineamientos para evitar candidaturas de familiares de gobernantes en funciones, Salgado Macedonio ha sostenido que las restricciones no aplican a los cargos de elección popular, al considerar que estos dependen de la decisión ciudadana expresada en las urnas.

Además de Salgado Macedonio, solicitaron licencia Jasmine María Bugarín y Waldo Fernández González, ambos integrantes de la bancada del PVEM, con efectos a partir del 17 de junio.

Por Morena también se separarán temporalmente de sus funciones Graciela Domínguez Nava, Raymundo Vázquez Conchas, Beatriz Mojica Morga y Lorenia Iveth Valles Sampedro, quienes formalizaron licencias con distintas fechas de entrada en vigor durante junio.

La salida de estos legisladores coincide con el arranque del proceso interno de Morena para definir a quienes buscarán las candidaturas de la coalición oficialista en los comicios de 2027.

De acuerdo con el calendario aprobado por el partido, el registro de aspirantes iniciará el próximo 22 de junio. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones realizará una evaluación de perfiles para seleccionar a tres hombres y tres mujeres por cada entidad federativa.

Los finalistas participarán en encuestas de opinión ciudadana, mecanismo que Morena mantiene como principal método para la definición de candidaturas.

Se prevé que los resultados de estos ejercicios demoscópicos se den a conocer entre finales de julio y principios de agosto, con lo que quedarían definidos los perfiles que encabezarán los trabajos políticos rumbo a la elección de 2027.