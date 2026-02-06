Detectan cinco casos de sarampión en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Autoridades de salud confirmaron este viernes que en la entidad son cinco los casos de sarampión que se han reportado, desde el inicio del brote nacional registrado en enero del año pasado y aunque dijo que el Estado a nivel nacional es el que menos contagios presenta.

En este sentido, la gobernadora Mara Lezama indicó que en estos momentos no existe una alerta sanitaria por la enfermedad, pero reiteró en que si es necesario que ante la aparición de los síntomas, se acuda al médico de manera inmediata y se extremen cuidados, ya que es la forma en que se evitará que el padecimiento se propague.

“Cinco casos confirmados de sarampión, dos casos en Playa del Carmen, dos casos en Benito Juárez y este objetivo primordial sobre la prevención de los síntomas que ya se han dado a conocer por los especialistas ante una posible alerta, somos el estado de los estados que menos casos de sarampión tiene, hay unos con más de mil casos y aquí solo cinco confirmados, la prevención es lo más importante, el tema de la vacunación, si alguien por alguna circunstancia no está vacunada o vacunado, que asista al centro de salud o a los hospitales que la vacunación es completamente gratuita”, aseveró.

Las autoridades sanitarias señalaron que este comportamiento refuerza una tendencia observada en los últimos años, en la que el sarampión ya no se limita a la población infantil, sino que afecta también a personas adultas que no cuentan con esquemas de vacunación completos.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire o mediante el contacto con gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, congestión nasal, enrojecimiento de ojos, manchas blanquecinas en la boca y una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Ante este escenario, el sector salud habilitó módulos de vacunación en distintos puntos del Estado, donde se aplican vacunas doble y triple viral. La primera está destinada a personas que requieren refuerzos, mientras que la triple viral forma parte del esquema básico infantil.

Las autoridades exhortaron a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud para completar o actualizar las dosis correspondientes. Asimismo, recomendaron evitar la automedicación y buscar atención médica inmediata ante la presencia de síntomas, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque el sarampión había sido controlado en gran parte del país gracias a la vacunación, la reducción en las coberturas durante los últimos años ha favorecido la reaparición de brotes aislados. Por ello, se reiteró que la vacunación continúa siendo la medida más eficaz para prevenir contagios y complicaciones.