Presidenta reporta que 9 mil desaparecidos fueron localizados tras realizar trámites gubernamentales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que alrededor de 9 mil personas reportadas inicialmente como desaparecidas han sido localizadas con vida como resultado de cruces de información y verificaciones realizadas por autoridades federales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estos casos fueron identificados luego de que las personas realizaran diversos trámites ante dependencias gubernamentales, lo que permitió detectar indicios de que se encontraban con vida.

Detalló que las autoridades han revisado cerca de 40 mil registros asociados a personas reportadas como no localizadas, mediante procesos de verificación que incluyen la comparación de datos personales y otros elementos de identificación para descartar posibles homonimias.

Sheinbaum señaló que, cuando existe un número telefónico disponible, el primer paso consiste en establecer contacto directo con la persona o con sus familiares para confirmar su situación.

“Hay 9 mil personas que han contestado el teléfono diciendo que regresaron a casa, o familiares que informan que ya se encuentran con ellos y están en determinado lugar”, indicó.

La titular del Ejecutivo afirmó que la Secretaría de Gobernación continuará informando sobre los avances en esta estrategia de búsqueda y localización, al tiempo que reconoció que la desaparición de personas representa una problemática especialmente dolorosa para miles de familias en el país.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan una supuesta falta de atención gubernamental hacia los colectivos de búsqueda y aseguró que existe un trabajo permanente de acompañamiento institucional.

En ese sentido, destacó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantiene reuniones periódicas con organizaciones de familiares de personas desaparecidas, incluyendo colectivos de búsqueda.

La presidenta agregó que durante las movilizaciones realizadas por madres buscadoras en el contexto del Mundial participaron integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda para atender planteamientos y solicitudes de los manifestantes.

Finalmente, sostuvo que la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos mantienen labores constantes para atender a los colectivos y fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas.