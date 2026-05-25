Sheinbaum aclara que Maru Campos y Rocha Moya no están imputados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ni la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ni el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentran imputados formalmente por la Fiscalía General de la República.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que ambos fueron citados únicamente para entrevistas relacionadas con investigaciones federales en curso.

“No hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó Sheinbaum al referirse a los procedimientos iniciados por la fiscalía.

En el caso de Maru Campos, la presidenta señaló que la gobernadora fue requerida como parte de la investigación abierta por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia durante un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, en Chihuahua.

Sheinbaum reiteró que el citatorio forma parte de los procedimientos habituales de investigación y no implica una acusación formal.

Respecto a Rubén Rocha Moya, explicó que la FGR también abrió una investigación derivada de la solicitud de detención urgente con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos vinculados con Sinaloa.

La presidenta detalló que, además de Rocha Moya, también fueron citados otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y autoridades municipales de Culiacán.

En el caso de Chihuahua, la FGR citó a Maru Campos a comparecer el próximo 27 de mayo en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación relacionada con delitos contra la seguridad nacional.