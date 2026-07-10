Detienen en Cancún al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, “El rey de las facturas”

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CANCÚN.- Autoridades federales capturaron en Cancún a Alejandro N., hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado como “El rey de las facturas” y considerado prófugo de la justicia mexicana por contar con dos órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención se llevó a cabo la noche del jueves 9 de julio en el complejo residencial Puerto Cancún, ubicado en este destino turístico.

Tras su captura, Alejandro N. fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Según las autoridades, el detenido es señalado de participar en una red de empresas fantasma que fueron usadas para triangular más de dos mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal.

Víctor Manuel Álvarez Puga, hermano del detenido y esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, permanece prófugo y enfrenta dos órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y peculado.