Gobierno de Playa del Carmen refuerza acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vector

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado refuerza las acciones de prevención y promoción de la salud con motivo de la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika, que se desarrolla del 24 al 28 de agosto, mediante un llamado a la ciudadanía para fortalecer desde los hogares las medidas que permitan reducir la proliferación del mosquito transmisor.

Durante el inicio de las brigadas, el secretario de Salud Municipal, José Antonio Uribe Trujillo, destacó que la prevención es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, particularmente durante la temporada en la que las condiciones ambientales pueden favorecer la presencia y reproducción de mosquitos.

El funcionario subrayó que una de las medidas más efectivas para disminuir los riesgos consiste en evitar la formación de criaderos, por lo que pidió a las familias realizar recorridos periódicos en patios, azoteas, jardines y otros espacios donde puedan existir recipientes capaces de acumular agua.

En este sentido, recomendó eliminar llantas, cubetas, botellas, envases y cualquier objeto que pueda almacenar agua; mantener tapados tinacos, cisternas y depósitos; voltear aquellos recipientes que deban permanecer en exteriores, así como mantener limpios patios y áreas comunes.

Uribe Trujillo señaló que estas acciones, aunque parecen sencillas, son fundamentales para interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito y contribuir a la protección de niñas, niños, personas adultas mayores y de la población en general.

Asimismo, exhortó a las familias a no esperar a que se registre la presencia de mosquitos para actuar, sino convertir la eliminación de criaderos en una práctica permanente. La revisión de los espacios domésticos debe realizarse de manera constante, especialmente después de lluvias, cuando pueden generarse nuevos puntos de acumulación de agua.

El Gobierno de Playa reiteró que la participación de la comunidad resulta indispensable para fortalecer las estrategias de prevención y reducir las condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades como el dengue, chikungunya y el zika.

Finalmente, invitó a la población a sumarse a la jornada y adoptar una cultura permanente de prevención, bajo el principio de que un patio limpio y libre de recipientes con agua contribuye a disminuir los criaderos y proteger la salud de toda la comunidad.