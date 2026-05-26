Detienen en Sonora a sobrino de “El Chapo” Guzmán

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CIUDAD DE MÉXICO.- Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y quien además cuenta con una orden de extradición, fue detenido en Nogales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, la captura fue resultado de labores de inteligencia realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, además de elementos de la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

“En Nogales, Sonora, fue detenido Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, quien cuenta con orden de extradición”, publicó García Harfuch en redes sociales.

El titular de la SSPC señaló que esta detención forma parte de una serie de operativos recientes dirigidos contra estructuras criminales en distintas entidades del país.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado los delitos específicos relacionados con la orden de extradición ni el país que la solicitó.