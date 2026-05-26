Salud federal activa vigilancia epidemiológica rumbo al Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud federal, informó que se instalarán filtros sanitarios en aeropuertos internacionales del país para detectar posibles casos de Ébola, aunque aclaró que actualmente no existen contagios registrados en México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que, ante la realización del Mundial de Futbol 2026, México implementará un protocolo especial de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá.

Kershenobich detalló que además de revisiones médicas, se aplicará un control documental y de itinerarios para identificar pasajeros que hayan transitado recientemente por zonas de riesgo.

“También vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, señaló.

Las autoridades sanitarias recomendaron que personas que hayan estado durante los últimos 21 días en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán consideren reprogramar sus viajes.

El secretario de Salud subrayó que el riesgo de propagación en México es actualmente “muy bajo” y recordó que el ébola no se transmite por vía respiratoria como el covid-19, sino mediante contacto con secreciones y fluidos corporales de personas infectadas.

Añadió que uno de los principales criterios para considerar un caso sospechoso es haber tenido contacto cercano con una persona infectada o haber permanecido en una zona de transmisión activa durante los 21 días previos a la aparición de síntomas.

Entre los síntomas de alerta mencionó fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor abdominal intenso, diarrea y sangrados inexplicables, característica que da origen al término “fiebre hemorrágica”.

El funcionario reiteró que México mantendrá protocolos especiales de vigilancia y aislamiento durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para garantizar la seguridad sanitaria de visitantes y población.