Detienen en Zapopan a El Tanque, presunto cofundador y operador regional del CJNG

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GUADALAJARA.- Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, identificado por las autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

La captura ocurrió el 5 de octubre y fue dada a conocer este martes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con el funcionario, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por diferentes instituciones federales.

En la operación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, mediante fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de Seguridad. También intervino personal del Centro Nacional de Inteligencia y agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Las labores permitieron identificar los movimientos de Cazarín Molina y ubicarlo en Zapopan, donde fue detenido en flagrancia. Durante la intervención fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas, según el reporte oficial difundido por García Harfuch.

Las investigaciones de las autoridades mexicanas relacionan a El Tanque con homicidios, extorsiones, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Las imputaciones deberán ser acreditadas ante las instancias judiciales correspondientes.

Cazarín Molina también es señalado por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Jalisco, durante el cual murieron elementos del Ejército y de la entonces Policía Federal.

El episodio ocurrió durante un operativo federal en Villa Purificación, cuando integrantes del CJNG atacaron una aeronave militar. El caso se convirtió en uno de los enfrentamientos de mayor impacto atribuidos a la organización criminal durante aquel periodo.

Las autoridades estadounidenses ya habían identificado previamente a Cazarín Molina como un integrante de alto rango de la estructura del CJNG. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con la organización y lo ubicó dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

A partir de esos antecedentes se mantuvo intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), colaboración que también fue mencionada por García Harfuch al informar sobre la detención.

Tras su captura, El Tanque quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia de la Fiscalía General de la República que deberá continuar con el procedimiento y determinar los delitos por los que será llevado ante la autoridad judicial.

García Harfuch reconoció la participación de las fuerzas especiales del Ejército, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, así como de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Inteligencia.

El funcionario también destacó la colaboración de los gobiernos de Jalisco y Veracruz durante las investigaciones que culminaron con la localización y captura del presunto operador regional del CJNG.