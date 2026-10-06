Presenta Mara Lezama 100 nuevos autobuses híbridos para ampliar sistema MOBI en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) incorporará 100 nuevos autobuses híbridos y cuatro rutas adicionales en Cancún durante el último trimestre de 2026, con lo que su flota en la ciudad pasará de 38 a 138 unidades.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Malecón Tajamar la presentación y el banderazo de salida de los nuevos autobuses Yutong, como parte de la ampliación del sistema de transporte público.

Las nuevas rutas serán la Ruta 17, Villas del Mar 3–KM 0, Villas del Mar 3–Puente Nichupté y La Rehoyada–Zona Hotelera. Su entrada en operación será escalonada y los recorridos tendrán extensiones de entre 45 y 75 kilómetros, dependiendo de cada trayecto.

El calendario comenzará del 19 al 26 de octubre con la Ruta 17, que tendrá una semana de servicio gratuito. Del 2 al 9 de noviembre se aplicará el mismo esquema para Villas del Mar 3–Puente Nichupté.

Posteriormente, del 16 al 23 de noviembre iniciará la semana gratuita de Villas del Mar 3–KM 0, mientras que del 30 de noviembre al 7 de diciembre corresponderá a La Rehoyada–Zona Hotelera.

Actualmente, MOBI opera en Cancún las rutas 27 Puente Nichupté y 27 Kilómetro 0. Con las cuatro incorporaciones, el sistema proyecta concluir 2026 con seis rutas en funcionamiento.

El director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, explicó que la expansión forma parte de un modelo que busca integrar unidades, recorridos, tarifas, formas de pago, tecnología y supervisión del servicio.

De acuerdo con la información presentada, las cuatro nuevas rutas tienen una población potencialmente beneficiaria de 322 mil 821 personas y una cobertura que comprende 118 mil 911 viviendas, 225 escuelas y 9 mil 963 unidades económicas.

Los recorridos permitirán conectar distintas zonas habitacionales con hospitales del IMSS, escuelas, el centro de Cancún, Puerto Cancún y la Zona Hotelera.

También tendrán conexión con centros comerciales como Plaza Las Américas, Plaza Kukulkán, La Isla y Plaza Caracol, además de sitios de alta afluencia como la Terminal ADO, Parque Km 0, Puente Nichupté, Playa Tortugas y Parque Kabah.

Las estimaciones técnicas contemplan una demanda conjunta de 80 mil 188 pasajeros diarios en las cuatro nuevas rutas, además de una reducción aproximada de 19 minutos en los tiempos de traslado.

Entre las vialidades con mayor demanda identificadas en los estudios se encuentran las avenidas Tulum, Kabah y José López Portillo, así como los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán.

La ampliación busca atender principalmente los desplazamientos cotidianos entre las colonias, el centro de Cancún y la Zona Hotelera, además de incrementar las frecuencias y disminuir los tiempos de espera.

Los 100 autobuses Yutong incorporados utilizan un sistema híbrido que combina tecnología eléctrica y de combustión para reducir el consumo de energía, las emisiones contaminantes y el ruido generado durante los recorridos.

Las unidades disponen de aire acondicionado, accesibilidad universal, cinco cámaras de seguridad, GPS, conexión Wi-Fi, puertos USB, rack para bicicletas, pantallas y validadores para los medios de pago de MOBI.

También contarán con monitoreo en tiempo real y estarán conectadas con el C5 y el Centro de Control.

Con la incorporación de los nuevos vehículos, MOBI alcanzará 138 autobuses en Cancún, cantidad equivalente aproximadamente al 23.4 por ciento de la flota de autobuses de transporte público de la ciudad, de acuerdo con la ficha técnica presentada.

Esto significa que, al finalizar 2026, prácticamente uno de cada cuatro autobuses del transporte público de Cancún corresponderá al sistema MOBI.

Durante la presentación estuvieron también la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; el diputado Jorge Sanén, así como representantes empresariales del sector transportista.