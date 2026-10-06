Reportan segunda muerte tras posible exposición a peste neumónica en laboratorio de Rusia

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MOSCU.- Medios de comunicación rusos reportaron la muerte de una segunda persona presuntamente relacionada con un incidente ocurrido en un laboratorio especializado en peste en la región de Irkutsk, Siberia, aunque hasta el momento las autoridades sanitarias no han confirmado que los fallecimientos hayan sido provocados por la enfermedad.

El caso está relacionado con el Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, donde habría ocurrido un accidente durante la manipulación de muestras bacterianas. La primera víctima identificada fue la investigadora Daria Chipilova, de 28 años, quien presuntamente rompió un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas.

Las autoridades sanitarias rusas atribuyeron oficialmente su fallecimiento a una “neumonía no identificada”, mientras versiones difundidas por medios locales sostienen que podría tratarse de un caso de peste neumónica.

Tras el incidente, decenas de personas que habrían tenido contacto con la investigadora o se encontraban dentro de las instalaciones fueron puestas en cuarentena como medida preventiva.

Posteriormente, medios rusos como Channel 5 y el diario Kommersant reportaron el fallecimiento de una segunda persona que habría estado expuesta durante el incidente. Según esas versiones, murió en un hospital de la región de Irkutsk.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que esta segunda muerte haya sido provocada por peste neumónica ni de que exista un brote de la enfermedad.

La incertidumbre llevó a autoridades de Baikalsk, también en la región de Irkutsk, a emitir el 3 de octubre una recomendación preventiva para limitar los desplazamientos hacia Shelekhov y poblaciones cercanas.

El aviso hizo referencia expresamente a “información no oficial” sobre un posible caso de peste y pidió a los habitantes evitar temporalmente los viajes mientras se esclarecía la situación.

Las versiones sobre el incidente también provocaron medidas preventivas fuera de Rusia. Mongolia, Kirguistán y Uzbekistán reforzaron controles sanitarios en sus fronteras ante la información procedente de Siberia.

Pese a las versiones difundidas en medios y redes sociales, la Organización Mundial de la Salud señaló que hasta este martes no tenía confirmación de contagios de peste neumónica relacionados con el supuesto incidente.

La peste es provocada por la bacteria Yersinia pestis y puede presentarse en diferentes formas. La variante neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias cuando existe contacto cercano con un paciente infectado.

Por ahora, las informaciones sobre dos fallecimientos, el supuesto accidente de laboratorio y su posible relación con peste neumónica permanecen sujetas a confirmación oficial. Tampoco se ha acreditado que exista transmisión entre personas o un brote fuera de las instalaciones señaladas.

Las medidas adoptadas por autoridades locales y países cercanos se mantienen, por tanto, como acciones preventivas mientras se esclarecen las causas de los fallecimientos y las circunstancias del incidente reportado en Irkutsk.