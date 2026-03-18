Fortalece Estefanía Mercado la Seguridad de Playa del Carmen con inversión de 38.7 mdp

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PLAYA DEL CARMEN.- Con una inversión superior a 38.7 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), la presidenta municipal Estefanía Mercado entregó uniformes, equipo táctico y cámaras corporales a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM).

La entrega se realizó en el edificio de la corporación policial, donde la munícipe destacó que el equipamiento busca dignificar la labor de las y los policías, fortalecer las capacidades operativas y mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.

Informó que el equipo policial se complementa con 439 cámaras corporales integradas a los chalecos de las y los elementos, las cuales permitirán monitorear en tiempo real su desempeño operativo, fortalecer la transparencia y garantizar la rendición de cuentas en la actuación policial.

Estos dispositivos cuentan con visión nocturna de 360 grados y almacenamiento en la nube, lo que permitirá respaldar la información generada durante los operativos y facilitar su supervisión desde los centros de mando.

Durante el acto, el titular de la SSCM, Carlos Alberto Montesinos García, subrayó que este equipo de alta tecnología permitirá transparentar la actuación de las y los elementos de la policía, la rendición de cuentas y la legalidad en los procedimientos relacionados con los ciudadanos.

Además, reconoció que el fortalecimiento institucional es clave para garantizar el correcto funcionamiento de la corporación y brindar mayor protección al personal operativo en el cumplimiento de sus funciones.

El equipamiento entregado consta de 14 mil 485 piezas, entre kits completos de uniformes —camisola, pantalón, chamarra impermeable, botas, cinturón táctico y gorra—, así como equipo de protección que incluye chalecos balísticos nivel IIIA con placas nivel IV, cascos, esposas, coderas, rodilleras y lámparas tácticas.

El acto contó con la presencia de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y mandos de la corporación, quienes coincidieron en que estas acciones se alinean al eje “Recuperar la Paz” del Plan Municipal de Desarrollo, enfocado en fortalecer la seguridad como responsabilidad compartida.