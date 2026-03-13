Díaz-Canel reconoce diálogo con Washington en medio de tensiones

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes de Estados Unidos, en medio de un contexto de fuertes tensiones entre ambos países.

Durante una reunión con integrantes de la dirigencia del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, el mandatario señaló que los encuentros han buscado abrir vías de diálogo para atender las diferencias bilaterales.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos”, expresó Díaz-Canel, de acuerdo con imágenes difundidas por la televisión estatal cubana.

Diálogo en medio de tensiones

Las relaciones entre Washington y La Habana se mantienen tensas, particularmente por la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su intención de impulsar un cambio político en la isla.

Desde la perspectiva de Washington, el gobierno cubano representa una “amenaza excepcional”, en parte debido a sus vínculos con países como Rusia, China e Irán, considerados aliados estratégicos de La Habana.

Díaz-Canel explicó que las conversaciones con Estados Unidos han sido facilitadas por factores internacionales, aunque no detalló cuáles.

Liberación de presos y mediación del Vaticano

El anuncio ocurre después de que el gobierno cubano informara sobre la próxima liberación de 51 prisioneros, proceso que contará con la mediación del Vaticano, que históricamente ha participado como facilitador en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente cubano también recordó que desde enero su administración ha mantenido contactos con autoridades estadounidenses, en un momento en que la isla enfrenta una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas.

Buscan cooperación y soluciones

Según explicó Díaz-Canel, el objetivo de estas conversaciones es identificar los principales problemas bilaterales que requieren solución, así como evaluar la disposición de ambas partes para avanzar en acciones que beneficien a las poblaciones de ambos países.

Asimismo, se busca explorar posibles áreas de cooperación entre Washington y La Habana.

El mandatario cubano subrayó que su gobierno mantiene la disposición de avanzar en el diálogo “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos, la soberanía y la autodeterminación de ambos Estados”.