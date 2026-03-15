DIF Playa del Carmen fortalece derechos de la niñez y adolescencia

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PLAYA DEL CARMEN.- El Sistema DIF Playa del Carmen llevó a cabo la Elección del Impulsor Infantil de la Transformación Municipal 2026, fortaleciendo la participación de niñas, niños y adolescentes en la promoción y defensa de sus derechos, como parte de la Red Estatal de Impulsores de la Transformación.

El presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, destacó la importancia de abrir espacios en los que la niñez y adolescencia puedan expresar sus ideas y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.

“Este espacio permite que nuestras niñas, niños y adolescentes expresen sus ideas y promuevan los derechos que les corresponden, no solo para sus familias y escuelas, sino para toda la sociedad”, señaló.

Asimismo, subrayó que, a través del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), se impulsan acciones para que la niñez conozca, ejerza y defienda sus derechos, formando ciudadanos conscientes, solidarios y comprometidos con su comunidad.

En este sentido, reiteró el compromiso de la presidenta municipal Estefanía Mercado de impulsar políticas públicas que coloquen a la niñez y adolescencia en el centro de la transformación del municipio.

“Ustedes son las generaciones que el día de mañana llevarán nuevas ideas a los gobiernos de nuestro país. No se rindan, crean en ustedes mismos; si lo creen, lo crean”, afirmó.

Por su parte, el regidor Saúl Barbosa, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, resaltó que este tipo de ejercicios fomentan el liderazgo y ayudan a las y los jóvenes a perder el miedo a expresarse en público.

“Escuchar a nuestras niñas, niños y adolescentes es fundamental. Cuando toman la palabra y expresan lo que sienten y piensan, comienzan a convertirse en líderes que aportarán nuevas ideas para transformar nuestra sociedad”, indicó.

En tanto, el Impulsor Infantil de la Transformación 2025, Axell Jared Sánchez, compartió un emotivo mensaje de despedida, recordando que su experiencia representando al municipio le permitió superar miedos, conocer nuevos lugares y hacer nuevas amistades.

“Las grandes metas sí se pueden alcanzar con esfuerzo y dedicación. Fue un honor representar a mi municipio y a mi estado. Espero que quien continúe este camino defienda los derechos de niñas, niños y adolescentes con la misma pasión”, expresó.

Durante el concurso, las y los participantes expusieron temas como el derecho a la educación, a la identidad, a la salud, a la protección contra la violencia y el abuso, así como al descanso y esparcimiento.

Cada intervención fue evaluada por un jurado integrado por Ángel Salvador, tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos; Bárbara Alpuche, representante del DIF Quintana Roo; Yamilet Domínguez, secretaria ejecutiva municipal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y Félix Teh, director de Educación Municipal.

Tras la deliberación, el jurado otorgó:

•Primer lugar: Marta Cahuich Vázquez, con el tema “Dejemos de culpar a la mujer”.

•Segundo lugar: Marlene Aurora Carrillo, con el tema “Derecho a la protección contra la violencia y el abuso”.

•Tercer lugar: Abraham López, con el tema “Derecho a la identidad”.

La ganadora del primer lugar representará a Playa del Carmen dentro de la Red de Impulsores de la Transformación, participando en diversas actividades municipales y estatales.