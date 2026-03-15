“Gracias, querido hermano”: Díaz-Canel responde a AMLO por apoyo a Cuba

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el mensaje de apoyo que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en redes sociales en defensa de la soberanía de la isla.

A través de su cuenta en X, el mandatario cubano expresó su reconocimiento por la solidaridad mostrada por el exmandatario mexicano y por el respaldo histórico de México hacia el pueblo cubano.

“Gracias, querido hermano @lopezobrador_. En nombre de Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”, escribió Díaz-Canel.

Destaca apoyo de México

En su publicación, el presidente cubano aseguró que la isla no olvidará el respaldo que López Obrador ha manifestado en distintos momentos, al considerar que ha contribuido a fortalecer la relación histórica de amistad entre ambos países.

El mensaje se produce luego de que el exmandatario mexicano reapareciera en redes sociales —pese a su retiro de la vida pública— para defender la soberanía de Cuba y expresar su solidaridad con la población de la isla.

AMLO llama a apoyar económicamente a Cuba

En su publicación, López Obrador también invitó a la ciudadanía a realizar aportaciones económicas para apoyar al pueblo cubano, con recursos que serían destinados a la compra de alimentos, medicinas y combustibles.

Para ello, pidió realizar depósitos en una cuenta bancaria de la asociación civil Humanidad con América Latina.

La iniciativa generó reacciones en redes sociales y se suma a otras expresiones recientes de solidaridad hacia Cuba, en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla.

Embajador de Cuba también agradece

Por su parte, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, también agradeció el pronunciamiento del expresidente mexicano mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“El pueblo cubano que lo admira se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que Estados Unidos comete contra Cuba”, escribió el diplomático.