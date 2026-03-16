Tendrá Chetumal su Primera Pista internacional de Atletismo, totalmente certificada

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CHETUMAL.- La pista de atletismo de la Unidad Deportiva Bicentenario, en esta capital, se encuentra prácticamente lista y en su etapa final de preparación antes de su apertura, lo que la convertirá en la primera en Quintana Roo —y en toda la península de Yucatán— certificada por la Federación Internacional de Atletismo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante un recorrido por las instalaciones, la titular del Ejecutivo explicó que actualmente la obra se encuentra en el proceso técnico previo a la colocación del recubrimiento sintético, un periodo de oxidación de la mezcla asfáltica que debe cumplirse durante 30 días para garantizar su durabilidad y calidad.

“Será una pista con el mismo material que se utiliza en los Juegos Olímpicos, de la empresa Mondo, que es la única certificada para este tipo de obras”, explicó la Gobernadora.

Durante el recorrido por las obras acompañada por el director de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), Jacobo Arzate Hop, la Gobernadora explicó que el proyecto forma parte de la modernización de este complejo deportivo en la capital del estado y se realiza con recursos gestionados a través del programa EFIDEPORTE, mecanismo que permite canalizar impuestos de empresarios hacia proyectos deportivos avalados por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Será la primera pista certificada por la Federación Internacional de Atletismo en toda la historia de Quintana Roo y de la península”, destacó la Gobernadora.

Mara Lezama detalló que durante los trabajos de rehabilitación se enfrentaron retos técnicos, entre ellos la detección de cuatro socavones bajo la superficie, lo que obligó a realizar estudios y reforzar la estructura para garantizar la estabilidad del terreno.

Explicó que los trabajos requirieron más de dos toneladas de material para consolidar la base y lograr una nivelación de aproximadamente dos milímetros, necesaria para cumplir con los estándares internacionales.

“En este gobierno no improvisamos. Se requirió ingeniería calificada y procesos que toman tiempo, pero la obra está quedando como debe de ser”, subrayó.

Un ingeniero de la empresa indicó que actualmente la pista se encuentra en la fase de oxidación de la mezcla asfáltica, proceso que debe durar 30 días para liberar gases y garantizar que la superficie esté completamente lista para la instalación del recubrimiento final.

Mara Lezama agregó que posteriormente se colocará el tapete sintético de tartán en tiras de 400 metros, material que ya se encuentra en Chetumal y que será instalado una vez concluida esta etapa técnica.

Jacobo Arzate destacó que la modernización de la Unidad Deportiva Bicentenario forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura deportiva del estado. Entre las obras realizadas en este complejo se incluyen la rehabilitación de los edificios del Centro de Alto Rendimiento, el gimnasio de halterofilia, la alberca semiolímpica y la galería de tiro deportivo.

Asimismo, se construyeron nuevos espacios como la primera cancha pública de tocho bandera en Chetumal, una cancha de pádel —la primera pública del estado— y la rehabilitación de la cancha de tenis.

La gobernadora Mara Lezama puntualizó que, mientras se realizaban y concluyen los trabajos, los atletas continuaron entrenando en instalaciones alternas como la Universidad Autónoma de Quintana Roo y el Tecnológico de Chetumal.

“Muy pronto esta pista será una realidad, como se lo merece nuestra capital y nuestras y nuestros atletas”, afirmó.