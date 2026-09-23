Diputados avalan nacionalidad única para aspirantes a la Presidencia y gubernaturas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que obligaría a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad que posean.

El dictamen, enviado al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo inicialmente 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en la votación en lo general, con lo que alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Posteriormente, el pleno desahogó las reservas y aprobó también el proyecto en lo particular, por lo que la minuta fue enviada al Senado.

La modificación abarca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece el requisito de nacionalidad única para quienes pretendan encabezar el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o el Gobierno de la Ciudad de México.

La reforma no plantea que todos los mexicanos con doble nacionalidad deban renunciar a una de ellas. La restricción se aplicaría específicamente a las personas que pretendan registrarse como candidatas para alguno de esos cargos ejecutivos.

En esos casos, quienes posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a los procedimientos que establezca la legislación correspondiente.

La iniciativa generó posiciones encontradas durante su discusión. Sus impulsores argumentaron que el requisito busca evitar posibles conflictos de interés y reforzar la relación exclusiva de quienes encabecen los poderes ejecutivos con el Estado mexicano, mientras legisladores opositores cuestionaron sus alcances y posibles efectos sobre los derechos políticos de ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó la aprobación de la iniciativa presidencial y la mayoría calificada alcanzada durante la votación.

La modificación tendría efectos directos sobre los requisitos de elegibilidad para los cargos incluidos en el dictamen, pero no significa que una persona con doble nacionalidad quede definitivamente impedida para contender: podría hacerlo si previamente cumple con la renuncia a su otra nacionalidad en los términos que establezca la legislación.

La reforma todavía no está vigente. Al tratarse de una modificación constitucional, deberá ser aprobada por el Senado y posteriormente por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de que pueda emitirse la declaratoria correspondiente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Con la aprobación en San Lázaro, la discusión se trasladará ahora al Senado, donde continuará el proceso legislativo para determinar si el nuevo requisito de nacionalidad única queda incorporado a la Constitución.