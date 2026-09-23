México y EU mantienen buena relación pese a críticas de Trump, afirma Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este miércoles a los señalamientos de Donald Trump sobre México durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y puso sobre la mesa el elevado consumo de drogas ilícitas y la producción de armas en Estados Unidos, aunque evitó plantearlos como un reproche directo al mandatario estadounidense.

La reacción se produjo un día después de que Trump calificara a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” y señalara que resulta “inaceptable” para Estados Unidos compartir una frontera de alrededor de 2 mil millas con un territorio que, según afirmó, está controlado por organizaciones criminales.

Durante su intervención ante la ONU, el presidente estadounidense también sostuvo que su país no permitirá que amenazas contra sus intereses se establezcan en el hemisferio occidental y advirtió que, de considerarlo necesario, recurrirá a su poder militar para proteger lo que calificó como intereses nacionales vitales de Estados Unidos.

Cuestionada sobre esas declaraciones durante su conferencia matutina, Sheinbaum consideró que se ha destacado solamente una parte del mensaje de Trump y recordó que el mandatario también habló de la relación bilateral y de las acciones emprendidas contra los cárteles.

“Después dijo que había una buena relación con México y que estamos combatiendo a los cárteles, solo toman una parte de la declaración”, señaló la mandataria.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene una buena relación tanto con Trump como con la administración estadounidense y aseguró que ambos países continúan trabajando de manera coordinada en los asuntos de seguridad que comparten.

La presidenta utilizó entonces dos problemas que México ha señalado reiteradamente dentro de la relación bilateral —el consumo estadounidense de drogas y la disponibilidad de armas— para responder a las críticas expresadas en Naciones Unidas.

“Nosotros podríamos entrar, yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir”, expresó.

La mandataria explicó que no pretendía llevar el intercambio hacia una confrontación y volvió a destacar la relación que mantiene con el gobierno estadounidense.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias entre ambos gobiernos sobre la manera de enfrentar a las organizaciones criminales. Mientras Trump ha endurecido su discurso y ha defendido el empleo del poder estadounidense contra los cárteles, Sheinbaum ha sostenido que la cooperación bilateral debe mantenerse dentro del respeto a la soberanía mexicana.