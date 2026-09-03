Diputados buscan aumentar impuesto a la cerveza y recaudar 6 mil 500 millones adicionales

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CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados plantearon aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza, una medida que encarecería cada unidad entre 60 centavos y un peso y permitiría obtener alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales en recaudación.

La propuesta fue incluida entre las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y Otras Bebidas Alcohólicas, creado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Vanessa López Carrillo, diputada del Partido del Trabajo (PT), presentó los resultados y argumentó que actualmente existe una diferencia considerable entre el volumen de cerveza comercializado en México y su participación en la recaudación del impuesto.

De acuerdo con las cifras expuestas, la cerveza concentra 93.1 por ciento del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en el país, pero genera 63.3 por ciento de la recaudación del IEPS correspondiente al sector.

Los destilados, en contraste, representan 6.3 por ciento del volumen y aportan 33.3 por ciento de la recaudación, mientras que el vino concentra apenas 0.6 por ciento del mercado, pero contribuye con 3.5 por ciento.

“En términos prácticos, este ajuste representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación”, explicó López Carrillo.

Según las estimaciones del grupo de trabajo, de aplicarse el escenario propuesto, la recaudación conjunta del IEPS y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasaría de 140 mil 586 millones a 147 mil 37 millones de pesos, equivalente a un incremento de 4.6 por ciento.

La legisladora sostuvo que el ajuste debería concentrarse en la cerveza debido a su predominio en el mercado nacional, su crecimiento y la capacidad económica de las empresas que participan en el sector.

El grupo de trabajo señaló además que las dos principales compañías cerveceras que operan en México pertenecen desde hace más de una década a corporaciones internacionales, mientras los pequeños productores nacionales trabajan bajo condiciones financieras y de competencia distintas.

Actualmente, la Ley del IEPS establece una tasa de 26.5 por ciento para cerveza y otras bebidas alcohólicas con una graduación de hasta 14 grados; de 30 por ciento para aquellas superiores a 14 y de hasta 20 grados, y de 53 por ciento cuando superan los 20 grados.

El eventual aumento a la cerveza, sin embargo, todavía no ha sido aprobado. El planteamiento deberá ser incorporado, en su caso, a la discusión legislativa del paquete económico de 2027, cuyo proceso comienza el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, el incremento de entre 60 centavos y un peso constituye hasta ahora una propuesta y no representa un nuevo impuesto vigente para los consumidores.