Pone en marcha Mara Lezama ruta 27 del sistema de transporte MOBI y transforma la movilidad en Cancún

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CANCÚN.- Con el banderazo de salida de la Ruta 27 Puente Nichupté, la gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha la primera gran acción de una transformación integral del transporte público en Cancún, durante un evento realizado en el Malecón Tajamar y con las modernas unidades Taruk, construidas en México y con tecnología de punta.

A través del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), durante 2026 y 2027 se incorporarán gradualmente nuevas rutas estratégicas para ampliar la cobertura, conectar mejor a las familias con sus destinos y consolidar un sistema de movilidad moderno, integrado y pensado para las necesidades reales de la ciudad.

“MOBI es una realidad, para aquellas y aquellos que decían que no lo íbamos a lograr. Sí lo logramos, sí se puede y ésta es la respuesta a una demanda de hace mucho tiempo; una demanda que está asentada ahí, en las consultas públicas. Hoy MOBI extiende sus alas y hoy te lleva de manera segura. Tu voz nos mueve y aquí están cada uno de los autobuses que nos solicitaron las y los quintanarroenses, las y los cancunenses para que tuvieran un transporte digno. MOBI es una realidad”, expresó Mara Lezama.

Luego del banderazo de la salida, la gobernadora de Quintana Roo, junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la coordinadora técnica del Proyecto Moverse (GIZ), Auribel Villa Avendaño; el gerente general de Mercedes Benz México, Hoger Dürrfeld; el director del IMOVEQROO, Rafael Hernández; el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, y el presidente del Consejo de Administración de Turicun, Vicente Noya Cruz, abordaron un Taruk para constatar la tecnología y la calidad de los autobuses.

Durante la presentación, el director del IMOVEQROO, Rafael Hernández, explicó los alcances de la ruta puesta en servicio y la dimensión de MOBI, así como los beneficios que ofrece a las y los quintanarroenses.

La Ruta 27 Puente Nichupté tiene un recorrido total de 64.9 kilómetros, con cobertura en 155 colonias y un beneficio potencial para más de 156 mil personas. Su trazo parte de Cielo Nuevo y continúa por Arco Norte, avenida Lak’in, avenida José López Portillo, avenida Nichupté, avenida Kabah y el Puente Nichupté, para ingresar al bulevar Kukulcán y retornar por el mismo corredor.

La Gobernadora informó que a partir de este día hasta el domingo 13 de septiembre, la gente puede abordar de forma gratuita.

Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de traslado. En determinados recorridos, la nueva conexión permitirá un ahorro potencial de hasta 50 minutos, devolviendo tiempo a las personas para sus familias, su descanso y sus actividades cotidianas.

Inicialmente, la ruta operará con 16 unidades, cada una con capacidad para hasta 80 pasajeros. Tendrá una frecuencia estimada de 7 minutos en hora pico y 15 minutos en hora valle, con servicio de 5:30 de la mañana a 2:00 de la madrugada del día siguiente.

La capacidad máxima estimada del servicio será de hasta mil 200 pasajeros por hora y 16 mil pasajeros diarios, mientras que la demanda prevista es de hasta 11 mil 500 viajes al día, lo que permitirá ampliar significativamente la oferta de transporte público hacia uno de los principales corredores laborales y turísticos de Cancún.

Las unidades que prestarán el servicio incorporan tecnología para mejorar la experiencia de viaje: validadores para pago electrónico, GPS en tiempo real, wifi, contador de pasajeros y sistemas para monitorear su desempeño y operación. Asimismo, cuentan con cámaras de videovigilancia integradas al C5.

En materia de accesibilidad universal, disponen de piso bajo, rampas para sillas de ruedas, espacios preferentes, piso podotáctil, señalética braille, pasamanos para personas mayores y botones de descenso. Además, cuentan con aire acondicionado, conectores USB y rack para bicicletas.

La infraestructura del Sistema MOBI en Cancún incluye 95 paraderos oficiales, de los cuales 69 cuentan con señalética y 26 con parabús, así como un Centro de Control y Monitoreo que permite conocer en tiempo real la ubicación de las unidades, tiempos de recorrido, intervalos de paso y cumplimiento de la programación, con operación las 24 horas, los siete días de la semana.

MOBI incorpora además un sistema de pago electrónico y la aplicación MOBI, mediante la cual las personas pueden registrarse, obtener una tarjeta virtual gratuita, consultar y recargar saldo y realizar sus viajes mediante e-ticket.

Como parte de su política de inclusión, el sistema contempla Tarifa Social: estudiantes y personas mayores pagarán 10 pesos y las personas con discapacidad tendrán gratuidad permanente. Al 31 de agosto, en Cancún ya se habían credencializado mil 103 personas para acceder a estos beneficios.

El director de IMOVEQROO anunció que el próximo día 14 se anunciará la ruta 27 de Kilómetro Cero.